 BAKAN ALBAYRAK "YERLİ KÖMÜRE DÖNÜŞÜM PROTOKOLÜ İMZA TÖRENİ" NE KATILDI 

* Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak,

\"(Yerli kömür üretimi) Son 2 yılda 60 milyonları, geçtiğimiz yıl 70 milyonları bulduk. 2017\'de yerli üretimde 80 milyon ton üretimi geçeceğiz. Hedef, 2018 yılı sonuna doğru 100 milyonları yakalamak ve Cumhuriyet tarihinin en yüksek yerli kömür üretimine ulaşmak\"

Haber: Enver ALAS, İSTANBUL / DHA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, \'Zetes-Hattat İşbirliği ile Yerli Kömüre Dönüşüm Protokolü İmza Töreni\' katıldı. Beşiktaş\'ta Çırağan Sarayı\'nda düzenlenen törende konuşan Berat Albayrak, imzalanan protokolün, milli enerji ve maden politikası çerçevesinde çok önemli kaynaklardan biri olan yerli kaynakların önceliklendirilmesi, ithalatın ve cari açığın düşmesi, yerli istihdam ve üretimin artması açısından önemli bir işbirliği protokolü olduğunu söyledi. Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, HES (Hidro Elektrik Santrali)\'ler ve nükleerde de enerjinin her alanında en iyisini yapmak zorunda olduklarını kaydeden Bakan Albayrak, yerli kömürde de önemli adımlar attıklarını belirtti.

Albayrak, \"Son 2 yılda 60 milyonları, geçtiğimiz yıl 70 milyonları bulduk. 2017\'de yerli üretimde 80 milyon ton üretimi geçeceğiz. Hedef, 2018 yılı sonuna doğru 100 milyonları yakalamak ve Cumhuriyet tarihinin en yüksek yerli kömür üretimine ulaşmak\" diye konuştu.

Berat Albayrak, Türkiye\'nin enerjide herşeyini kömürden elde etmeyeceğini, elektrik üretim portföyün içinde yüzde 30\'lardaki kömür payının ithal kısmını düzelteceklerini vurguladı.

\"40 MİLYON TONA YAKIN KÖMÜR İTHAL EDİLİYORSA BURADA BİR PROBLEM VAR\"

Türkiye\'nin en büyük toplam elekrik portföyündeki ithal payını düşünmek, ithali yerli kömürle ikame etmeye çalıştıklarını dile getiren Albayrak şunları söyledi: \"Bugün yaklaşık 18 milyar ton Türkiye\'nin kömür rezervi varken, yılda 40 milyon tona yakın kömür ithal ediliyorsa burada bir problem var. İşte bugün Türkiye\'nin en büyük ithal kömür santrali olan Eren grubunun yılda 7 milyon tona yakın kömür ithal ederek 21 milyar kilowatt saate yakın elektrik üreten bir santrali ciddi bir yatırımla, pırıl pırıl galerileriyle ve büyük yatırımları olan Hattat grubuyla buluşup bu amaca hizmet edecek en önemli sac ayaklarından birini ortaya koyması çok önemli. 7 milyon ton yerli üretim demek, 7 bin kişiye istihdam, bugünkü kömür fiyatlarıyla 700 milyon dolarlık ithalatın yerli kaynaklarla sağlanması, cari açığa 700 milyon dolarlık katkı demek.\"

\"MEVCUT ÇALIŞANLARIN SAYISINI ARTIRACAĞIZ\"

Bakan Berat Albayrak, amaçlarının sadece Zonguldak-Amasra bölgesinde değil, Türkiye\'nin kömür kapasitesi ve potansiyelinin yoğun olduğu alanlarda hem üretimi hem de istihdamı artırmak olduğuna işaret etti.

Albayrak, \"Hem cari açığı azaltma ve ekonomiyi iyileştirme noktasında önemli adımları atma hususuyla, sektörün daha kurumsallaşması, iş sağlığı ve güvenliği anlamında, daha profesyonel, daha kurumsal, daha güçlü firmalarla, sektörün daha iyileşmesi ile ilgili çok yoğun bir mesai ortaya koyuyoruz\" değerlendirmesinde bulundu.

\"ESKİDEN ZARAR EDEN FİRMALAR YATIRIM YAPAR HALE GELDİ\"

Yapılmaya çalışılan manipülasyonların hiçbir önemi olmadığını belirten Berat Albayrak, \"Hiçbir şekilde özelleştirme amacı, kurumları kapatma amacı gütmeyen, mevcut çalışanları işten çıkarmayı bırakın, biz diyoruz ki bunların sayısını artıracağız. Kömür tarihimizde ulaşılamamış üretim rakamlara ulaşarak çok daha fazla, bölge insanına istihdam oluşturacağız.\" diye konuştu. Albayrak, eskiden zarar eden firmaların bölgeye yatırım yapar hale getirdiklerini anlatarak, projelerin önünü açtıklarını aktardı.

BAKANA TEŞEKKÜRLERİNİ SUNDULAR

Törende konuşan Hattat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hattat ile Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren de yaptıkları konuşmada yerli kömürün çıkarılmasına yönelik verdiği destekten dolayı Bakan Albayrak\'a teşekkürlerini sundu.

YERLİ KÖMÜRE DÖNÜŞÜM PROTOKOLÜ İMZALANDI

Konuşmaların ardındar Hattat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hattat ve Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren, \'Zetes-Hattat Yerli Kömüre Dönüşüm Protokolü\'nü imzaladı.



Görüntü Dökümü

--------------------

-Albayrak\'ın salona gelişi

-Törenden görüntüler

-Berat Albayrak\'ın konuşması

-Protokol imzalanması

-Genel ve detaylar

