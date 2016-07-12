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Politika

Bakan Ala: Yararlı Suriyelilerle Ahıska Türklerini vatandaşlığa alacağız

"Suriyeliler kendi vatandaşlarına hizmet verecek"

12 Temmuz 2016 21:15

İçişleri Bakanı Efkan Ala, "Yarar gördüğümüz Suriyelileri Türk vatandaşlığına alacağız. Vatandaşlık alan Suriyeliler kendi vatandaşlarına hizmet edecek" dedi. Ala, Ahıska Türklerinin de vatandaşlığa alınacağını açıkladı.

İçişleri Bakanı Efkan Ala, Suriyeli sığınmacıların Türk vatandaşlığına alınması konusunda açıklama yaptı.

"Yarar gördüğümüz Suriyelileri Türk vatandaşlığına alacağız" diyen Ala, vatandaşlık alan Suriyelilerin kendi vatandaşlarına hizmet edeceklerini söyledi.

Bakan Ala, "Bu politikamızı büyük bir onur ile savunuyoruz. Hiç de tereddüt göstermiyoruz" ifadesini kullandı.

Ala, Ahıska Türklerinin de vatandaşlığa alınacağını açıkladı.

Ala'nın açıklamaları şöyle:

“Çifte vatandaşlık konusunda düzenlemeler, değişiklikler yaptık. Çalışmalara İçişleri Bakanlığı olarak Türkiye’nin bütün o göçmenlerinin olduğu bölgelerde daha da hız verdik. Türkiye dosya dosya ele alınıyor. Ailesiyle birlikte ele alınarak tehlike, tereddüt olmayacak şekilde ele alınıyor. Eleştirebilirsiniz. Siz iktidarda olursanız hiç almayabilirsiniz. Bunları millet değerlendirecek. Sakınca görmediğimiz, yarar gördüğümüz hem kendi hem de Suriye bakımından aileleri, Türk vatandaşlığına daha hızlı bir biçimde alacağız. Kendi ülkelerinde düzen kurulduktan sonra elbette dönebilecekleri bir anlayış ile bu meseleyi yönetiyoruz. Bu politikamızı büyük bir onur ile savunuyoruz. Hiç de tereddüt göstermiyoruz.”

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Efkan AlaAhıska TürkleriSuriyelivatandaşlık

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