T24 LogoT24 Logo
Politika

Bakan Ala: Cemaat, 'One Minute'ten sonra dinlemeye başladı

İçişleri Bakanı Efkan Ala, Milli Güvenlik Siyaset Belgesi için 'Bir demokrasi metnidir. İnternete koysak yeridir. Her satırına imza atarız’ dedi

11 Mayıs 2014 13:35

İçişleri Bakanı Efkan Ala, AKP’nin Afyonkarahisar’daki kampında ‘Paralel yapı’ iddialarına ilişkin soruşturmayla ilgili bilgi verdi. Ala, Gülen cemaatinin 1 Kasım 2009'dan bu yana dinleme yaptığını ve bilgi belge topladığını söyleyerek özellikle Davos zirvesindeki Başbakan'ın 'One Minute' çıkışının bir dönüm noktası olduğunu belirtti. 

NTV’de yer alan habere göre, Mavi Marmara saldırısının da kırılma olduğunu belirten Efkan Ala, bu konuda yapılacak mücadele için anayasa değişikliğinin şart olduğuna dikkat çekti. 'Kırmızı Kitap' olarak bilinen Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'ne ilişkin de konuşan İçişleri Bakanı Ala, "Bir demokrasi metnidir. İnternete koysak yeridir. Her satırına imza atarız" dediği öğrenildi. 

ETİKETLER

efkan alaiçişleri bakanıcemaatparalel yapıdinlemedavosone munite

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24