Bakan Ala: Cemaat, 'One Minute'ten sonra dinlemeye başladı

İçişleri Bakanı Efkan Ala, AKP’nin Afyonkarahisar’daki kampında ‘Paralel yapı’ iddialarına ilişkin soruşturmayla ilgili bilgi verdi. Ala, Gülen cemaatinin 1 Kasım 2009'dan bu yana dinleme yaptığını ve bilgi belge topladığını söyleyerek özellikle Davos zirvesindeki Başbakan'ın 'One Minute' çıkışının bir dönüm noktası olduğunu belirtti.



NTV’de yer alan habere göre, Mavi Marmara saldırısının da kırılma olduğunu belirten Efkan Ala, bu konuda yapılacak mücadele için anayasa değişikliğinin şart olduğuna dikkat çekti. 'Kırmızı Kitap' olarak bilinen Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'ne ilişkin de konuşan İçişleri Bakanı Ala, "Bir demokrasi metnidir. İnternete koysak yeridir. Her satırına imza atarız" dediği öğrenildi.