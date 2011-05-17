Bakan Akdağ'ın azarladığı işçi: Bazı AKP'li vekiller, 'Niye basınla paylaşıyorsun? İşinden olursun'

T24 - Batman'da sıkıntılarını ilettiği Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın "Gözlerin görmüyor, ama iş vermişiz" şeklindeki tepkisiyle karşılaşan engelli işçi, rencide olduğunu söyledi. Engelli işçi, olayın ardından AKP'li bazı milletvekillerinin kendisini arayarak "Niye basınla paylaşıyorsun? İşinden olursun" dediğini de anlattı. Bakan Akdağ ise, "Gayet nezaket içinde konuştuk" dedi ve olayın saptırıldığını iddia etti.

Batman'da geçtiğimiz pazar günü Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne giderek, incelemelerde bulunan Sağlık Bakanı Recep Akdağ, personelle yemek yerken çalışanlar sorunlarını iletmiş, görme engelli Nurullah Mehmetoğlu Bakan Akdağ'a sorunlarını anlatmak istemişti.

Engelli işçi Nurullah Mehmetoğlu, "Biz burada asgari ücretle çalışıyoruz. Koşullarının iyileştirilmesini istiyoruz" şikayeti üzereine, Bakan Akdağ, "Gözlerin görmediği halde sana iş vermişiz. Para kazanıyorsun değil mi? Hadi bakalım" demişti.

Bakanın bu sözlerinin kendisini rencide ettiğini söyleyen 6 çocuk babası Mehmetoğlu, konuyla ilgili DHA'nın sorularını yanıtladı.

Mehmetoğlu, "3 yıl önce işe başladığımda sigortam yapılmadı, aylık ücretim 7 ay süreyle verilmedi. Sağlık Bakanı ne sorunlarla karşılaştığımızı bilmiyor. Asgari ücretle 8 kişilik ailemi geçindiremediğimin farkında da değil. Pazar sabahı 08.00'den itibaren öğleye kadar beklediğim Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 'Bir dakikanızı alabilir miyim?' deyince danışmanına 'Bu arkadaşımıza bir yemek ısmarlayın ve oturtun' sözleri beni şok etti. Daha sonra araya giren Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'Gel derdini Bakan'a anlat' dedi. Sayın Akdağ bana baktı ve elimi bile sıkmadan, söyledikleriyle adeta şok oldum. Sabaha kadar uyamadım. Büyük üzüntü duydum" dedi.



"Neden basınla paylaşıyorsun, işinden olursun!"

Partilerin tüm adayları gibi Bakan Akdağ'ın da özürlülerin adayı olduğunu söyleyen Nurullah Mehmetoğlu, "Tüm insanlar gibi Bakan Bey de engelli adayıdır. Bana söylediği sözlerine karşılık vermek istedim. Ama yine de bakanımız olduğu için bir şey söylemedim. İlkel koşullarda olan taşeron işçiliğinin son bulması için böyle bir talebi, Bakan beye iletmek görevimdi. Hastanede 3'ü görme engelli toplam 7 engelli görev yapıyor. Olayın ardından AK Partili bazı milletvekilleri beni telefonla arayarak, 'Niye bunları basınla paylaşıyorsun? İşinden olursun' sözleri beni ikinci kez üzdü. Sağlık Bakanı Akdağ'ın tutumuna anlam veremedim. Karşıma çıkarsa yine de aynı talebimi dile getiririm. Ekmeğim için hakkımı arıyorum" dedi.



Akdağ'a göre olay yanlış yansıtıldı

Seçim gezileri kapsamında Erzurum'da bulunan Bakan Akdağ, basına yansıyan diyaloğu anlattı.

Sağlık Bakanlığı döneminde özürlü vatandaşlara yönelik önemli hizmetlerin yapıldığını belirten Akdağ, "Ben Batman'da bizim bir hastanemizde çalışan bir işçi kardeşimizle, görme engelli kardeşimizle gayet nezaket içerisinde bir konuşma yaptım. Aramızda bir gerginlik falan da olmadı. Ama bunu farklı şekillerde yansıtanlar oldu" dedi.

Söz konusu görüşmeyi bazı basın kuruluşlarının farklı şekilde kamuoyuna yansıttığını ifade eden Akdağ, "Seçim zamanı maalesef böyle yansıtmalar oluyor. Üzerinde siyaset yapmaya çalışanlar oluyor. Bizim engellilere, engelli kardeşlerimize, görme engellilere bakışımız bellidir. Tekrar söylüyorum; hepsinin benim başımın üstünde yeri vardır" diye konuştu.



AKP'li Çelik'ten Akdağ'a destek

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik de konuyla ilgili açıklama yaptı; "Sağlık Bakanımız Recep Akdağ'ın bir engelli vatandaşımızı azarlaması, kötü muamele etmesi söz konusu değildir" dedi.

Çelik, "Sağlık Bakanı Akdağ, çocukların rehabilitasyonu konusunda çok büyük hizmetler yapmış olan, bu konuda, sizin kadar, bizim kadar, benim kadar çok çok hassas olan bir arkadaşımızdır. Sayın Sağlık Bakanı şu anda yatalak hastalara evde tedavi yaptırıyor. Bir görme engelli vatandaşımız, 'bize ne zaman kadro vereceksiniz' demiş. Bakanımız da, 'bak kardeşim, sen engelli bir vatandaş olduğun halde biz seni işe aldık, çalışıyorsun sevgili kardeşim' demiş. Bundan öteye bir azarlama, ona kötü bir muamele yapma söz konusu değildir. Maalesef sizin meslektaşlarınız, bu meseleleri çarpıtmakta birebirdirler, mahirdirler. Orada anormallik olan nedir bana söyler misiniz? Asgari ücretin az olduğunu söylemek her vatandaşın tabi hakkıdır. AK Parti iktidara geldiğinde asgari ücret 184 TL idi, şimdi 675 TL oldu. 120 dolara karşılık geliyordu, bugün 450 dolara karşılık geliyor. Para basarak vatandaşa dağıtmamızı birileri isteyebilir mi? Paramızın peşine 10 tane sıfır gelmesini hiç kimse ister mi? Dolayısı ile Sağlık Bakanımız bu konularda en hassas olan bir arkadaşımızdır. Bu şekilde töhmet altında bulundurmak çok çirkin bir davranış olur" dedi.





