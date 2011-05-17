Bakan Akdağ'ın azarladığı görme engelli işçi Mehmetoğlu: AKP'li vekiller beni tehdit etti

T24

Batman’da pazar günü Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Batman Bölge Devlet Hastanesi’ne giderek, incelemelerde bulunan Sağlık Bakanı Recep Akdağ, personelle yemek yerken çalışanlar sorunlarını iletti. Görme engelli Nurullah Mehmetoğlu da Bakan Akdağ’a sorunlarını anlatmak istedi. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, Bakan Akdağ’ın yanına gelmesine yardımcı olduğu Nurullah Mehmetoğlu, "Biz burada asgari ücretle çalışıyoruz. Koşullarının iyileştirilmesini istiyoruz" dedi.







Mehmetoğlu’nun bu şikayeti üzerine Bakan Akdağ, "Gözlerin görmediği halde sana iş vermişiz. Para kazanıyorsun değil mi?" diye sordu. Bakan Akdağ’a "Evet" yanıtını veren Nurullah Mehmetoğlu, "Müteahhit şirketlerin yanından ne zaman kurtulacağız" dedi. Bakan Akdağ bunun üzerine, "Müteahhit şirketlerde çalışacaksınız, para kazanacaksınız, hadi bakalım" diye ekledi.



Petrolkent Mahallesi’nde babasına ait evde oturduğunu anlatan 6 çocuk babası, Mehmetoğlu, şöyle dedi:



"3 yıl önce işe başladığımda sigortam yapılmadı, aylık ücretim 7 ay süreyle verilmedi. Sağlık Bakanı ne sorunlarla karşılaştığımızı bilmiyor. Asgari ücretle 8 kişilik ailemi geçindiremediğimin farkında da değil. Pazar sabahı 08.00’den itibaren öğleye kadar beklediğim Sağlık Bakanı Recep Akdağ, ’Bir dakikanızı alabilir miyim?’ deyince danışmanına ’Bu arkadaşımıza bir yemek ısmarlayın ve oturtun’ sözleri beni şok etti. Daha sonra araya giren Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ’Gel derdini Bakan’a anlat’ dedi. Sayın Akdağ bana baktı ve elimi bile sıkmadan, söyledikleriyle adeta şok oldum. Sabaha kadar uyamadım. Büyük üzüntü duydum."



Partilerin tüm adayları gibi Bakan Akdağ’ın da özürlülerin adayı olduğunu söyleyen Nurullah Mehmetoğlu, "Tüm insanlar gibi Bakan bey de engelli adayıdır. Bana söylediği sözlerine karşılık vermek istedim. Ama yine de bakanımız olduğu için bir şey söylemedim. İlkel koşullarda olan taşeron işçiliğinin son bulması için böyle bir talebi, Bakan beye iletmek görevimdi. Hastanede 3’ü görme engelli toplam 7 engelli görev yapıyor. Olayın ardından AK Partili bazı milletvekilleri beni telefonla arayarak, ’Niye bunları basınla paylaşıyorsun. İşinden olursun’ sözleri beni ikinci kez üzdü. Sağlık Bakanı Akdağ’ın tutumuna anlam veremedim. Karşıma çıkarsa yine de aynı talebimi dile getiririm. Ekmeğim için hakkımı arıyorum" dedi.



Sözcü gazetesine konuşan Mehmetoğlu, "Eşim ve 6 çocuğum var. Geçinemiyoruz. Şimdi bir de 'Çok konuşma işinden olursun' diye tehdit ediyor..." iddiasında bulundu.





