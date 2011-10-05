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Politika

Bakan Akdağ'dan Tenzile Erdoğan'a ziyaret   İSTANBUL (A.A)

05 Ekim 2011 03:39

-Bakan Akdağ'dan Tenzile Erdoğan'a ziyaret   İSTANBUL (A.A) - 04.10.2011 - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan'ı hastanede ziyaret etti.  Ankara'dan İstanbul'a gelen Bakan Akdağ ile Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala, Tenzile Erdoğan'ın tedavisinin sürdürüldüğü Özel Medipol Hastanesine geçti.  Burada AK Parti İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşçu tarafından karşılanan Akdağ ile Ala'nın, Tenzile Erdoğan'ı ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldıkları öğrenildi.  Ziyaret, yaklaşık bir saat sürdü.   

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