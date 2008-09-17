Bakan Akdağ'a kıyak!

Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın aile büyükleri ve yakınlarının bulunduğu Erzurum şehir merkezindeki asri mezarlıkta, üzerine ‘Akdağ mezarlığı’ yazan yön tabelası yerel basına konu oldu, tepki çekti.



Karskapı semtinde 1940 yılında kurulan ve yaklaşık 60 bin kişinin defin edildiği asri mezarlıkta 2 metre yüksekliğindeki direğin üzerinde, ok işaretiyle büyük harflerle ‘Akdağ Mezarlığı’ yazılı tabelanın bir başka uygulamasının olmadığını belirten yerel Doğu Ekspres Gazetesi, ‘Yağcılara gider’ başlığıyla haberi verdi. Haberde ‘Asri mezarlıkta Akdağ ailesinin dışında ylüzlerce aile mezarlığı var. Akdağ ailesinin ayrıcalığı ne?’ denildi. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise, “Akdağ Mezarlığı tabelasını biz dikmedik. Kimin yaptığını da bilmiyoruz. İsteyenler aynı şeyi yapabilir” dedi.



Erzurum’da geçen hafta da Palandöken Devlet Hastanesi kavşağı ile Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi arasında kalan caddeye Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın adının verilmesi nedeniyle kriz çıkmıştı. Eski sağlık bakanlarından Refik Saydam’ın adıyla anılan caddeye Büyükşehir Belediye Meclisi, Recep Akdağ Caddesi adının verilmesini oy birliğiyle kararlaştırmıştı. Ancak, Vali Sami Bulut, Bakan Akdağ’la görüşmüş ve meclisin kararını onaylamamıştı. Ancak, AKP'li büyükşehir belediyesi, kararın onayını beklemeden Akdağ’ın adının bulunduğu tabelayı önce caddeye dikmiş, sonra da kaldırmıştı.