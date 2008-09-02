Bakan Akdağ Sağlık Zirvesi'ne gidiyor

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Avrupa Birliği Sağlık Bakanları gayriresmi konferansına katılmak üzere Fransa'ya gidecek.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akdağ, AB Dönem Başkanlığını yürüten Fransa'nın ev sahipliğinde 8-9 Eylül günlerinde Angers kentinde düzenlenecek toplantıya, bakanlık yetkililerinden oluşan bir heyetle katılacak.

Avrupa sağlık güvenliği sistemi ve sağlık risklerinin değerlendirilmesi gibi konuların ele alınacağı toplantının büyük önem taşıdığı belirtilen açıklamada, Türkiye'nin AB adaylığı için müzakere süreci sürerken Sağlık Bakanlığının sorumluluğundaki konuların AB müktesebatına uydurulması çalışmalarının devam ettiği, Akdağ'ın, toplantıda sağlık alanındaki gelişmeleri

birlik üyesi ülkelerle paylaşma imkanı bulacağı bildirildi. Akdağ'ın toplantı vesilesiyle meslektaşları ile ikili temaslarda bulunacağı da belirtildi.

