Bakan Akdağ: Çok insan hastalanacak!

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, domuz gribinin önümüzdeki aylarda bütün dünyada çok hızlı bir şekilde yayılacağını belirtti.



Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Kosova Sağlık Bakanlığı arasında “Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşma” imzalandı.

Bakan Akdağ, bakanlıkta gerçekleşen imza töreninin ardından bir gazetecinin “Sağlık Bakanlığınca bundan birkaç ay önce yapılan bir açıklamada, hac döneminde domuz gribi ile ilgili olarak bazı önlemlerin alınmasının söz konusu olduğu söylenmişti, nasıl önlemler alınması gerekiyor?” şeklindeki sorusuna, şu yanıtı verdi: “Bu husustaki uygulamalar, Dünya Sağlık Örgütü ve hac konusundaki sağlık meselelerini yöneten Suudi yetkililerin temel yönlendirmeleri doğrultusunda yapılacaktır. Henüz kesinleşmiş kararlar mevcut değil. Bu kararların kesinleşmemiş olmasının en önemli nedeni, hastalıkla ilgili verilerin henüz toplanıyor olmasıdır. Ayrıca hastalığın aşı ile ilgili gelişmelerinin de henüz tamamlanmamış olmasıdır. Önümüzdeki bir ay gibi bir sürede bunlar netleşecektir. Biz de vatandaşlarımızı koruyacak biçimde kararlarımızı Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte vereceğiz. Konuyu çok yakından takip ediyoruz.”

Bakan Akdağ, domuz gribine ilişkin başka bir soru üzerine, “Bu hastalık, bütün dünyada önümüzdeki aylarda çok hızlı bir şekilde yayılacak. Burada önemli olan kendi ülkemiz açısından bu yayılmayı yavaşlatmak, riskli grupları iyi korumak, onları aşılamaktır. Ne yapacağımızı bilmektir. Çok insan hastalanacaktır, buna hazırlıklı olalım” dedi.

Hastalık konusunda bakanlık ve yerel sağlık birimlerinin vatandaşları bilgilendirmeye devam ettiğini vurgulayan Bakan Akdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Koruyucu tedbirleri çok iyi alacağız. Bulaştırmamak için ellerimizi çok iyi yıkamamız gerek, diğer koruyucu tedbirleri iyi alacağız. Bir de Sağlık Bakanlığı ve yerel sağlık yöneticilerince yapılan uyarıları takip edeceğiz. Süreç

içinde bu uyarıların niteliği değişebiliyor. Her türlü iletişim mecrasını kullanarak özellikle basın aracılığıyla halkımızı aydınlatmaya devam edeceğiz. Artık domuz gribi ile ilgili bir hasta gördüğümüzde, bunu çok özel bir durummuş gibi görmekten vazgeçmeliyiz. Bu hastalık bütün dünyada yayıldı, biliyoruz ki kış mevsiminde yayılma çok hızlanacak.”

Sağlık Bakanı Akdağ, Tekirdağ'daki sel felaketinin ardından içme suyunun kullanımına yönelik soruya ise “Böyle zamanlarda, o bölgedeki mahalli yöneticilerimiz, il hıfzıssıhha kurulu ile birlikte bölgeye veya şehre ait gerekli tedbirleri halkımıza iletiyorlar. Genel anlamda içme suyu ile ilgili bir sıkıntı olmamasına gayret ediyorlar. Suların klorlanması ile ilgili hassasiyetler artırılıyor. Gerekli uyarılar il içinde vatandaşlarımıza yapılacaktır” yanıtını verdi.

Sağlık alanında işbirliği

Sağlık Bakanı Akdağ, imza töreninde yaptığı konuşmada, Kosova Sağlık Bakanı Alush Agashi ve heyetini Türkiye'de ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, Kosova'nın bağımsızlık ilanının Balkanlar'da kalıcı istikrar ve barış için çok önemli gördüklerini belirtti.

Bakan Akdağ, Kosova ve Türkiye arasında her alanda işbirliğinin sürdüğünü ifade ederek, şunları söyledi:

“Sağlık, bu açıdan en önde gelen alanlardan biri olmaya devam edecektir. Bugün Sayın Bakan ile hükümetlerimiz arasında sağlık alanında işbirliği anlaşması imzalayacağız. Böylece Türkiye'de Kosovalı sağlık personelinin eğitimi, Kosovalı hastaların tedavileri, her yıl 100 Kosovalı kardeşimizin ücretsiz tedavileri gibi hususları geliştirebileceğiz.

Anlaşma, Kosova ile Türkiye arasında karşılıklı personel değişimini, karşılıklı eğitimi, hasta tedavisini, ortak yatırımları, ortak bilimsel çalışmaları, sağlık sistemlerinin birlikte geliştirilmesi gibi hususları içine alıyor.

Türkiye 7 yıllık önemli bir sağlık reformu tecrübesi ile bu alandaki tecrübelerini kardeş ülkelerle paylaşmaktan büyük bir memnuniyet duymaktadır. Değerli kardeşim Kosova Sağlık Bakanı Agashi'nin ziyaretinin işbirliğini güçlendireceğine inanıyorum. Bir kere daha Türkiye Cumhuriyeti olarak Kosova'nın yanında olacağımızı ifade etmek istiyorum.”