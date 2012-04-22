Bakan Akdağ: BDP'li vekil istifa etmeli

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Dr. Oğuz Eroğlu'na saldırıp tekme tokat döven BDP Van Milletvekili Özdal Üçer'in süratle partisinden ihraç edilmesi ve milletvekilliğinden istifa etmesi gerektiğini söyledi.

Gazetecilerin BDP Van Milletvekili Özdal Üçer’in, doktor dövmesiyle ilgili sorularını yanıtlayan Bakan Akdağ, şunları söyledi:

"Milletvekillerinin dokunulmazlığı milletin iradesine dokunulmasın diye konulmuş bir kuraldır, vatandaşı doktoru darp etmek için değildir. Bu kişi süratle partisinden ihraç edilmelidir. Milletin vekili, millete hizmet eden bir doktoru nasıl döver? Ne hakla bunu yapar. Çok net ifade ediyorum,bağlı bulunduğu partisi derhal bu kişiyi partisinden ihraç etmelidir ve bu kişi de milletvekilliğinden istifa etmelidir."

Milletvekili Özdal Üçer’in basındaki açıklamaları için "Hem suçlu hem güçlü" diyen Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "Sayın milletvekili orada gösterdiği şiddetten dolayı yani yaptığı sözlü ve fiili şiddetten dolayı ayrıca tehdit de var işin içinde. Arkadaşlarımızdan başhekimimizden, doktor arkadaşımızdan, acil çalışanlarından özür dilemeli ve beni lütfen bağışlayın demelidir. O zaman belki bu hatayı temizlemiş olabilir mi bilemem ona da toplum karar versin" dedi.

'Sen kim oluyorsun'

BDP Van Millet vekili Özdal Uçar’la telefonda görüştüğünü, Uçar’ın kendisine telefonda aynı olay tekrar olsa yine doktoru döverim dediğini belirtti. Bakan Akdağ, "Sen kim oluyorsun da bir doktoru dövüyorsun? Bu kafa yapısına sahip olanlar, ister vekil olsun ister vatandaş olsun,açıkça ifade ediyorum karşılarında bizzat beni bulacaklardır. Hiç kimse sağlık çalışanlarını doktorları sahipsiz zannetmesin" diye konuştu.

Bu tür olayları yapanların ’Maganda ruhlu’ kişiler olduklarını anlatan Akdağ, "Bu noktada herkese iş düşüyor, herkes üstüne düşeni yapmalı. Çünkü üzerine en ağır yükü olan kurum sağlık kurumlarıdır" dedi.

Bakan Akdağ, valilik ziyaretinin ardından Tekirdağ Belediye Başkanı CHP’li Adem Dalgıç’ı makamında ziyaret etti. Ardından Belediye Kültür Merkezinde sağlık çalışanları ile bir araya gelen ve daha sonra partisini il teşkilatını ziyaret eden bakan Akdağ, ziyaretlerinin ardından Tekirdağ’dan ayrıldı.