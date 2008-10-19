Bakan Akdağ: Acil hastaya hizmet ücretsiz

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Türkiye'nin tüm sağlık kuruluşlarının, devlet, üniversite ve özel hastanelerin, acil hastaya para almadan sağlık hizmeti vereceğini söyledi.



Bakan Akdağ, Hatay'da, partisinin Kumlu ilçe teşkilatının 3'üncü olağan genel kuruluna katıldı. Türkiye'nin geçmiş hükümetler döneminde sağlıkta yanlış politikalar nedeniyle onlarca yılını kaybettiğini ifade eden Akdağ, "İnsanı yaşat ki devlet de yaşasın. AKP, vatandaşa hizmet anlayışıyla sağlık, eğitim, ulaşım gibi çok sayıda alanda ülkenin çağ atlamasını sağladı" dedi.



112 Acil Servis'in geçmiş yıllarda yetersiz kaldığını ve durumu acil olan vatandaşa eziyet çektirdiğini belirten Akdağ, şöyle devam etti:

"Çok değil 6 yıl kadar önce 112 Acil Servisi arayan, çocuğu, babası, annesi ve yakını hasta olan vatandaşlardan mazot parası adı altında para istendiği olurdu. Vatandaş, bunlara gereken dersi verdi. Türkiye'nin tüm sağlık kuruluşları, devlet, üniversite ve özel hastaneler, acil hastaya, para almadan sağlık hizmeti verecek. Buna aykırı davranan hastaneye gereken yasal uygulama yapılacak. Doktorlar, hastayı muayenehaneye çağırır, orada bıçak parası adı altında istenmeyen olaylar yaşanırdı. Bunun önüne geçtik. Şu anda Türkiye'de kamu hastanelerinde doktorların yüzde 74'ü muayenehanesini kapatarak ve tam gün çalışarak vatandaşa daha çok zaman ayırmaya ve yararlı olmaya başladı."



Geçmiş yıllarda ilaç almanın da büyük zaman kayıplarına neden olduğunu kaydeden Akdağ, bunun da alınan ciddi tedbirlerle çözümlendiğini söyledi.



Köylere gezici sağlık ekibi



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla köylerde yaşayan vatandaşlara sağlık hizmeti götürüldüğünü bildiren Akdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kentte yaşayanların sağlık hizmetine ulaşması her zaman daha kolaydır. Köydeki vatandaşlar bunun sıkıntısı çekiyordu. Acil vakalarda köydeki vatandaşın ambulansı gelmezdi. En yakın ilçeye ulaşması zaman alırdı. Beklenmedik olaylar yaşanırdı. Hükümetimiz döneminde, Başbakanımızın da talimatıyla köylerde gezici sağlık ekipleri oluşturduk. Başbakanımızın talimatıyla sağlık hizmeti götürülmeyen köy kalmadı. Her köye sağlık ocağı yapmaya çaba gösterdik. 5 yıl sonra sağlık ocağı olmayan köy kalmayacak. Sağlık ocağı, su, elektrik kadar önemli bir gereksinim."



Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Kampüs Hastanesi için belirlenen yerde inceleme yaptığını kaydeden Akdağ, şöyle konuştu:

"Kampüs Hastanesi bünyesinde Hatay'da eksikliği hissedilen yanık ünitesini İskenderun'da açacağız. Ayrıca onkoloji, kalp, ruh hastalıkları ve rehabilitasyon merkezleri kurulacak. Özellikle kalp ameliyatı için vatandaşların başka illere gitmesine gerek kalmayacak."

