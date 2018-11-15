Bakan Akar’dan bedelli açıklaması: Toplam 634 bin 415 gencimiz işlemlerini tamamladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bedelli askerliğin ilk üç celp döneminde temel askerlik eğitimlerinin gerçekleştirildiğini belirterek, \"Bunların dışında kalan gençlerimizin bedelli askerlik kapsamında yapacakları eğitim çalışmaları 24 Kasım 2018 ile 7 Şubat 2020 arasında toplam 37 celp halinde icra edilecektir\" dedi.

Akar, yaptığı açıklamada, bedelli askerlikteki çalışmaların son aşamaya geldiğini belirterek, \"Şu ana kadar bize müracaat eden toplam 634 bin 415 gencimiz işlemlerini tamamladı. Son işlemler de askerlik şubelerinde tamamlanmak üzere\" dedi.

Müracaatlarını yapanlardan iki celp döneminde toplam 54 bin 36 yükümlünün bedelli askerlik temel eğitiminin gerçekleştiğini belirten Bakan Akar, 3. celp dönemindeki 13 bin 555 kişinin de yarın temel eğitim safhasını tamamlayarak terhis olacaklarını söyledi.

Bakan Akar, açıklamasının devamında şunları söyledi:

\"Bunların dışında kalan gençlerimizin bedelli askerlik kapsamında yapacakları eğitim çalışmaları 24 Kasım 2018 ile 7 Şubat 2020 arasında toplam 37 celp halinde icra edilecektir. Bu gençlerimizin eğitim faaliyetleri 48 ilimizde kara, deniz ve hava ile Jandarma Genel Komutanlığına ait toplam 92 birliğimizde gerçekleşecektir. Bunlarla ilgili çalışmalarımız son aşamasına geldi. Önümüzdeki hafta bu gençlerimizin ne zaman, hangi ilde, hangi birlikte temel eğitim görevini yapacakları kamuoyuyla paylaşılacaktır.\"

(HAKKARİ ÜS BÖLGESİ\'NDEKİ PATLAMA) \"İDARİ VE TEKNİK SORUŞTURMANIN SON AŞAMASINA GELİNMİŞ BULUNUYOR\"

Akar, ‘Hakkari Süngü Tepe Üs Bölgesi\'ndeki yaşanan kaza sonrası patlamayla ilgili rapora’ ilişkin bir soruya şu yanıtı verdi:

\"Kara Kuvvetleri Komutanlığımız ve Genelkurmay Başkanlığımız tarafından yapılmakta olan idari ve teknik soruşturmanın son aşamasına gelinmiş bulunuyor. Bu rapor bize ulaşır ulaşmaz kamuoyuyla paylaşacağız.\"



ANKARA, (DHA)-