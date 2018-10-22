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Bakan Akar, Venezüellalı mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Venezüella Savunma Bakanı Vladimir Padrino ile bir araya geldi

22 Ekim 2018 18:53

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Venezüella Savunma Bakanı Vladimir Padrino ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Venezüellalı mevkidaşı Vladimir Padrino\'yu Milli Savunma Bakanlığı\'nda düzenlenen askeri törenle karşıladı. İki ülke milli marşlarının okunmasının ardından ikili görüşmelere geçildi. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler, bölgesel konular ve savunma sanayisi alanındaki iş birliği konularının ele alındığı belirtildi.

Görüntü Dökümü:

-Karşılama töreninden görüntüler

-Bakan Akar ve  Venezüella Savunma Bakanı Vladimir Padrino detay

Haber-Kamera:Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)-

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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