T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bakan Akar ve kuvvet komutanları, Suriye sınırında (3)

ŞANLIURFA'DA NAMAZ KILIP, VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİLER Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile birlikte geldiği Şanlıurfa’da kentin sembolü olan Balıklıg

11 Ocak 2019 17:51

ŞANLIURFA\'DA NAMAZ KILIP, VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİLER
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile birlikte geldiği Şanlıurfa’da kentin sembolü olan Balıklıgöl yerleşkesindeki Dergah Camisi\'nde cuma namazını kıldı. Namaz bitimi cami avlusu ve çıkışında Bakan Akar, tokalaştığı vatandaşlarla sohbet etti.
Bakan Akar ve beraberindeki kuvvet komutanları, temaslarının ardından kentten ayrıldı.
FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

NAMAZ KILIP VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİLER Milli Savunma Bakanı Hulusi AkarGenelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar GülerKara Kuvvetleri Komutanı OrgeneralDündarBalıklıgölDergah CamisiNamazAkarBakan AkarFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24