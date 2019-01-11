Bakan Akar ve kuvvet komutanları, Suriye sınırında

Hasan KIRMIZITAŞ/ŞANLIURFA, (DHA) - MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Suriye sınırındaki Şanlıurfa\'ya giderek, incelemelerde bulundu. Bakan Akar ve kuvvet komutanları, sınır hattındaki askeri birlikleri dolaşarak, incelemeler ve denetlemeler yaptı. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile askeri yetkililerden brifing alan Bakan Akar ve kuvvet komutanları, incelemelerinin ardından kentten ayrılacak.