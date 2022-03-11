T24 LogoT24 Logo
Gündem

Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü

11 Mart 2022 21:40

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, şöyle denildi: 

"Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü. Görüşmede Akar tarafından can kayıplarının artmaması için bir an evvel ateşkes ilan edilmesinin ve sivillerin tahliyesi için insani koridorların açık tutulmasının önemi vurgulandı. Ayrıca Akar tarafından Türkiye'nin Ukrayna'ya insani yardımın ulaştırılması ve barışın tesisi için üzerine düşeni yapmaya devam edeceği bir kez daha ifade edildi"  (DHA)

 

hulusi akarukraynaoleksii reznikovsavaşrusya
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24