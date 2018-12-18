Bakan Akar: Saat 20.30\'a kadar \'darbe\' lafı yok 15 Temmuz\'da

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM Genel Kurulu\'nda CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel\'in 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin eleştirileri üzerine, \"Saat 20.30\'a kadar \'darbe\' lafı yok 15 Temmuz\'da. Saat 20.30 civarında içeri o alçaklar girdiler ve kafamıza tabancayı dayadılar, \'başımıza geçeceksin\' dediler. Ben bunu reddettim\" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu\'nda Milli Savunma Bakanlığı bütçe görüşmelerinde söz alarak Bakan Hulusi Akar\'ı eleştirdi. Özel, \"Bakanımız bugün bazı eleştirilere muhatap olacak. Madem üniformayı çıkardı, siyasileşti, bir siyasi partiye hem de istifa etmeksizin girdi bazı eleştirilere muhatap olacak\" diyerek, Genelkurmay Başkanlığı dönemiyle ilgili Akar\'a eleştirilerini dile getirdi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin atama ve terfi düzeninin tamamen FETÖ\'nün eline geçtiği yılın 2013 olduğunu söyleyen Özel, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili de Akar\'ı eleştirdi.

BAKAN AKAR ELEŞTİRİLERE CEVAP VERDİ

Eleştirilere cevap veren Bakan Akar, Nuri Pakdil\'i ziyaretiyle ilgili, \"Ben terör örgütünün başına gitmedim. Ben hırsıza, uğursuza gitmedim. Gittiğimiz yer bir hasta ziyareti niteliğinde, Turizm Bakanlığının ödül verdiği, Cumhurbaşkanımızın devlet madalyası verdiği bir sanat ve edebiyat adamı. Bunu ziyaret etmek suç mu?\" dedi.

\'KAFAMIZA TABANCA DAYADILAR\'

CHP\'li Özel\'in 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi üzerinden yaptığı eleştirilere tepki gösteren Bakan Akar, şunları söyledi:

\"Saat 20.30\'a kadar \'darbe\' lafı yok 15 Temmuz\'da. Yemin ediyorum ki yok böyle bir şey. Saat 20.30 civarında içeri o alçaklar girdiler ve kafamıza tabancayı dayadılar, \'başımıza geçeceksin\' dediler. Ben bunu reddettim. Kafanızda tabanca varken, \'hayır\' diyebilecek kaç kişi var? Arkadaşlar burada Sayın Özel\'in söylediğinin hepsinin dikkatle dinliyorum. Benim sizden ricam lütfen dosyalara bakın. Akıncı\'ya götürdüler. Etrafımızda silahlı insanlar. Bir sürü asker, tek başıma oturuyorum o alçakların önünde. Önüme iki sayfa çıkardılar. \'Bunu okuyun imzalayın\' dediler, imzalamadım. Keşke Atatürk\'ümüzün partisinde sizin gibi bir grup başkan vekili olmasaydı.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Bakan Akar\'ın konuşması

-Meclisten görüntü

Haber: Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA)