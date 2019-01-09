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Bakan Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile görüştü

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA) - MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonla görüştü

09 Ocak 2019 23:24

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA) - MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonla görüştü. Görüşmede İdlib\'deki son gelişmeler ve Soçi\'de imzalanan mutabakat  değerlendirildi.
Görüşmeye ilişkin Milli Savunma Bakanlığı\'nın sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
\'\'Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, RF Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, İdlib’deki son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel güvenlik konuları Soçi’de imzalanan mutabakat kapsamında değerlendirilmiştir.\'\'

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