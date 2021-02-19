Bakan Akar: PKK'nın kaçacak yerinin kalmadığını örgütün sözde yöneticileri çok iyi anladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "PKK'nın kaçacak yerinin kalmadığını örgütün sözde yöneticileri çok iyi anladı" açıklamasını yaptı.

Bakan Akar, 2. Korvet Filotillası Komodorluğu Sancak Tevcih Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Pençe Kartal-2 ile PKK'nın sözde yönetiminde ciddi panik olduğu, örgütün hareket kabiliyetinin sınırlandığı gelen istihbari bilgiler arasında. "PKK'nın kaçacak yerinin kalmadığını örgütün sözde yöneticileri çok iyi anladı. Bölgedeki inler başlarına yıkıldı.Terörün her türlüsüne karşı olmak ve ortak bir duruş sergilemek hepimizin görevi, her şeyin ötesinde bir insanlık görevidir." dedi.