Bakan Akar, Pakistan Savunma ve Şehitler Günü resepsiyonuna katıldı

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- ANKARA\'da Pakistan Savunma ve Şehitler Günü resepsiyonuna katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, global terörizm ile mücadele ve savunma sanayi olmak üzere birçok konuda Pakistan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin birbirlerini desteklemeye devam edeceğini söyledi.

Pakistan Savunma ve Şehitler Günü dolayısıyla Ankara\'da resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz\'ün de aralarında bulunduğu birçok önemli konuk katıldı. Resepsiyonda ayrıca, Türk Silahlı kuvvetlerinin üst düzey komutanları, büyükelçililer, Ankara’da bulunan yabancı askeri ataşeler, medya ve düşünce kuruluşlarının temsilcileri ve Türkiye’de yaşayan Pakistanlılar yer aldı.

Bakan Akar resepsiyonda yaptığı konuşmada, Pakistan-Türkiye arasındaki dostluktan övgüyle bahsetti, \"Türkler tarih boyunca Pakistanlı kardeşlerinin vermiş olduğu desteği daima şükran ve saygıyla hatırlayacaktır\" dedi.

Bakan Akar ayrıca, global terörizm ile mücadele ve savunma sanayi olmak üzere birçok konuda Pakistan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin birbirlerini desteklemeye devam edeceklerine güveninin tam olduğunu ifade etti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan’a Türk Kurtuluş Savaşı boyunca, Kıbrıs konusunda ve aynı şekilde 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında vermiş olduğu destekten dolayı teşekkürlerini sundu.

Bakan Akar, Orgeneral Yaşar Güler ve Büyükelçi Syrus Qazi ve diğer üst düzey katılımcılar, birlikte pasta kesti.

Pakistan Büyükelçiliği okulunun öğrencileri Türk ve Pakistan Milli Marşlarını okudu ve şarkılar seslendirdi.

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