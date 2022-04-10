Bakan Akar: Mayınlar kasıtlı mı bırakıldı diye şüphelerimiz var

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Boğazlar’da bulunan mayınlara ilişkin olarak, “Mayınlar kasıtlı mı bırakıldı diye şüphelerimiz var. Belki NATO’ya ait mayın tarama gemilerinin Karadeniz’e girmesi için bir plan dahilinde de bu mayınlar bırakılmış olabilir. Bizi sıkıştırmak için...” değerlendirmesini yaptı.

Hürriyet’ten Nuray Babacan'ın haberine göre, Akar, son AKP MKYK toplantısında“Karadeniz’deki mayınları kim bıraktı, bilmiyoruz. Rus yapımı ama hangi ülke bıraktı araştırılıyor. 400 civarında Mayın olduğu haberleri çıkıyor. Bulgaristan ve Romanya makamlarıyla görüştük. Tarama çalışmaları yapıyor onlar da." dedi.

Bakan Akar şunlar kaydetti:

"Belki NATO’ya ait mayın tarama gemilerinin Karadeniz’e girmesi için bir plan dahilinde bırakılmış olabilir’ diyenler devar. Bizi sıkıştırmak için. Ama biz Montrö kurallarına bağlı kalacağız. Karadeniz’e savaş gemilerini sokmayacağız. Karadeniz’in savaşa çekilmesine müsaade etmeyeceğiz

Bu mayınlar halatından kopunca normalde kendini kilitliyor. Ama imha edilen mayınlarda böyle bir sistemin olmadığını gördük. Yani bilerek böyle bırakılmış olabilir mi? Araştırıyoruz.”