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Bakan Akar'dan Libya Başbakanı Sarraj ve Katar Savunma Bakanı Atiyye ile toplantı

17 Ağustos 2020 20:46

Güvenlik, Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası kapsamında yapılan faaliyetleri yerinde incelemek üzere Libya'nın başkenti Trablus'a giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Başbakanı Fayiz el-Sarraj ve Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile bir araya geldi.

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