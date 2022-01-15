Bakan Akar’dan “cezalandırma operasyonları” açıklaması: 44 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Akçakale’deki saldırı sonrasında başlatılan “cezalandırma operasyonları”na ilişkin olarak, “Cezalandırma operasyonları sonucunda kahraman Mehmetçik tarafından, son durum itibarıyla, 44 terörist etkisiz hale getirildi” açıklamasında bulundu.

Akar, "Bildiğiniz gibi geçen hafta Akçakale’de han bir saldırı sonucu 3 kahraman silah arkadaşımız şehit oldu. Bu hain saldırı sonucunda belirlenen hedeflere karşı cezalandırma operasyonları başlatılmıştı. Bu başlatılan cezalandırma operasyonlarında kahraman mehmetçik tarafından son durum itibariyle 44 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Şehitlerimizin kanını asla yerde bırakmayacağız. Bunda son derece azimli ve kararlıyız. Sınırlarımız ötesinde planlandığını değerlendirdiğimiz saldırıların da tahammül sınırlarımızı zorladığını bir kez daha buradan belirtmek istiyorum. Hatta tahammül sınırlarımızı aştığını söyleyebiliriz. Yapılan her saldırının misliyle karşılık bulacağını ve hesabının sorulacağından da kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.