Bakan Akar'dan Afganistan açıklaması: Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın emniyetli şekilde açık kalmasına gayret gösteriyoruz

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesiyle yaşanan gelişmelere ilişkin "Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın emniyetli şekilde açık kalmasına gayret gösteriyoruz" açıklamasını yaptı.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'daki havaalanına yönelik herhangi saldırı ve müdahalenin olmadığını belirterek, "TSK unsurlarının diğer ülke unsurlarıyla yaptığı çalışmalar sonucunda havaalanına uçaklar emniyetli bir şekilde inip kalkmaya başladı. Son iki günde 64 uçuş yapıldı" dedi.

Akar, gazetecilerin Afganistan’daki son gelişmeler ve Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı’nda görevli Türk askerlerine ilişkin sorularını yanıtladı.

Yaşanan olayların ardından 200'den fazla vatandaşı dün Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait uçakla Afganistan dışına çıkardıklarını vurgulayan Akar, "Havaalanının emniyetli şekilde açık kalmasına ve tüm Afganistan’a hizmet vermesine gayret gösteriyoruz" diye konuştu.

Yapılacak temaslarla bu konunun daha da netleşeceğini ve ona göre de nihai kararın verileceğini ifade eden Akar, "TSK unsurlarının diğer ülke unsurlarıyla yaptığı çalışmalar sonucunda havaalanına uçaklar emniyetli bir şekilde inip kalkmaya başladı. Son iki günde 64 uçuş yapıldı. Bu arada çeşitli ülkeler de kendi vatandaşlarının Afganistan’dan tahliyesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Afganistan halkına yardımı konusundaki duruşunu tüm dünyanın bildiğini söyleyen Akar şöyle devam etti: