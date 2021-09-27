Bakan Akar'dan ABD'ye tepki: Esefle görüyoruz; YPG, PKK'nın kendisidir

PKK ve YPG arasında bir fark olmadığını söyleyen Akar, "YPG tam anlamıyla PKK'nın kendisidir. İkisinin de terör örgütü olduğu, bununla ilgili sayısız delil ve görüntü olduğu da herkes tarafından bilinmektedir. Fakat ABD'li müttefiklerimizin, müttefiklik ruhuna yakışmayacak şekilde bunlara silah, mühimmat, araç gereç desteği sağladığını esefle görüyoruz. Başta silah, mühimmat olmak üzere verilen desteğin sonlandırılması için de her seviyede girişimlerde bulunmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

"Hava taarruzlarında bir artış oldu; bunun mutabakat muhtırasına uygun olmadığını da söyledik"

Türkiye'ye yönelik tehdit, tehlike teşkil eden Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki askeri harekâtın süreceğini aktaran Akar, Türkiye ve Rusya arasındaki mutabakatı hatırlattı.

Akar, "Biz bu anlaşma çerçevesindeki esaslara uyuyoruz. Bu konuda yapılması gereken ne varsa yaptık ve büyük bir gayretle bunları yerine getiriyoruz. Ancak son zamanlarda özellikle hava taarruzlarında bir artış oldu. Bunun mutabakat muhtırasına uygun olmadığını da söyledik. Bununla ilgili her seviyede girişimler devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin mutabakatlar kapsamında üzerine düşen görevleri yerine getirdiğini ve getirmeye devam ettiğini vurgulayan Akar, "Bir taraftan oradaki Suriyeli kardeşlerimizin diğer taraftan birliklerimizin, hudutlarımızın güvenliği aynı zamanda da yeni bir göç dalgasına tahammülü olmayan ülkemizin korunması için orada başarılı olmamız şart. Gelişmeleri dikkatle, hassasiyetle takip ediyoruz" açıklamasında bulundu.

"Türk Silahlı Kuvvetleri yoğun bir dönemden geçiyor"

Savunma ve güvenlik konuları kapsamında Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, terörle mücadele harekatları ve Koronavirüs'le mücadelede alınan tedbirlerin de ele alındığı toplantıda talimatlar veren Bakan Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri yoğun bir dönemden geçiyor. Şu ana kadar büyük bir başarıyla bize verilen görevleri yerine getirdiniz. Bundan dolayı hepinizi kutluyorum. İnşallah bundan sonra da aynı ciddiyet ve samimiyetle, diyalog ve koordinasyon içinde faaliyetleri yürütmek suretiyle bize verilen görevleri başaracağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Akar, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'ni kutladı

Sözlerinin sonunda "Tek Vatan Harekatı"nın başlangıcının yıl dönümü sebebiyle Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'ni bir kez kutlayan Akar, aynı zamanda Preveze Deniz Zaferi'nin Yıl Dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelini tebrik etti. (DHA)