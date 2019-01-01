T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bakan Akar, beraberindeki komutanlar ile yılın son gecesinde Suriye sınırına gitti (Ek 2) 

  "2018'DE 2 BİN 398 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"  2018’de 147 büyük çaplı operasyonla 2

01 Ocak 2019 16:56

 

\"2018\'DE 2 BİN 398 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ\" 
2018’de 147 büyük çaplı operasyonla 2.398 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirten Akar, \"DEAŞ\'la mücadelede de TSK bir vazife üstlenmiştir. Bunu da önümüzdeki günlerde etkili bir şekilde yerine getireceğiz\" dedi.

\"TÜRKİYE\'NİN GÜNEY SINIRLARINDA HİÇBİR TEHDİT VE RİSKİN KALMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ\"  
Bakan Akar, Mehmetçik ile Kilis’te bir araya geldiği yemekte, \"Türkiye’nin güney sınırlarında hiçbir tehdit ve riskin kalmasına izin vermeyeceğiz\"  şeklinde konuştu.

FOTOĞRAFLI 

ANKARA (DHA) 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BİNTERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"  2018deAkarTSKBunuGÜNEY SINIRLARINDA HİÇBİR TEHDİT VE RİSKİN KALMASINAVERMEYECEĞİZ"Akar MehmetçikKilisteFOTOĞRAFLI  ANKARA DHA
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24