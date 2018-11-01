BAKAN AKAR: 'BEDELİLİDİR, DÖVİZLİDİR BUNU BİR ZEMİNE KAVUŞTURMA GAYRETİMİZ SÜRÜYOR'

ANKARA (DHA) Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu\'nda soruları cevapladı. Bakan Akar, tek tip askerliğe ilişkin \"Bedelli askerlik, dövizli askerlik, klasik askerlik; 2 - 3 aydan beri çalışma yürütülüyor. Henüz sonuçlanmadı, pek çok bakanlığı ilgilendiriyor. 2, 3 ay içinde bedellidir, dövizlidir bunu gündemden çıkartıp, bir zemine kavuşturma gayretimiz sürüyor. Daimi olacak ikide bir bedelli mi olacak, geliyor mu, çıktı mı ? Bu öngürülebilir, herkes bilecek ki bu budur. En iyisi en rahatı, her erkek askerlik görevini yapar deyip kapatmak, ama olmuyor. Ekonomik, siyasi, bireysel, modern hayatın getirdiği mecburiyetten dolayı çözüme gidiliyor. Kendi içinde tutarlı hale getirmek herkesin hesabını, kitabını, eğitimini işçiliğini buna göre getirsin.\" diye konuştu.



\'İDARİ SORUŞTURMA YAPILIYOR\'



Hulusi Akar, donarak şehit olan askerlere ilişkin \"İdari adli soruşturma yapılıyor. Yanlışlık varsa idari ve adli anlamda gereği yapılacak\" dedi.



\'HİÇ KAFANIZI YORMAYIN, F-35\'LER DEVAM EDİYOR\'



Hulusi Akar, F-35 uçaklarıyla ilgili süreçte herhangi bir sorun yaşanmadığını kaydetti. Akar, \"F-35\'e ortaklık için ortaklık. 900 milyon dolar para yatırdık. Bu ortaklığın parçasıyız. 116 uçak alacağız. Yapacağımız görevler var. İş bölümü yapılmış. Şu ana kadar ABD yetkililerden yapılan açıklama nedeniyle hiçbir değişiklik söz konusu değil, süreç devam ediyor. Herşey planlandığı gibi devam ediyor. Hiç kafanızı yormayın. F-35\'ler devam ediyor\" ifadelerini kullandı.



\'TÜRKİYE’NİN GÜNEYİNDE KORİDORA ASLA İZİN VERMEYİZ\'



Hulusi Akar, Türkiye\'nin güneyinde (PKK/YPG\'yi kastederek) koridora asla izin vermeyeceklerini kaydederek \"Türkiye\'nin güneyinde, Suriye\'nin kuzeyinde koridora asla izin vermeyeceğiz. Ölürsem şehit olursam, muhataplarımıza gayri resmi her türlü söylüyoruz. Herkes yalan yanlış hesap yapıyor. Baştan bilin ona göre hesap yapın. Irakı\'n, Suriye\'nin toprak bütünlüğünden yanayız. Söz verildiğini tüm bunlara rağmen devlet sabrıyla münasabetlerimizi sürdürüyoruz\" diye konuştu.



\'İDLİB BİZİM İÇİN HAYATİ SORUN\'



Hulusi Akar, Münbiç ve İdlib konusuna ilişkin ise şunları söyledi:



\"Münbiç konusunda DEAŞ\'ın olduğunu, etkisiz hale getirilmesi gerektiğini, 2014’te ABD gündeme getirildi. \'YPG\'yi kullanacağız\' dedi. \'Sonra çıkacağız\' dediler. Çıkmadılar. Yol haritası yapıldı buna göre takvim geniş olmakla birlikte bir aşama daha geçildi. Sabırla bu ilişkiyi sürüdürüyoruz. Yaptığımız planları ABD\'li dostlarımıza söylüyoruz. Gündeme getiriyoruz.İdlib bizim için hayati sorun. 4 milyon Suriyeli kardeşimiz Türkiye\'ye gelirse gelmeye kalkarsa almamak diye bir şey yok. İnsansınız, biz daha o seviyeye modern seviyeye gelemedik. Tel örgü dışında bırakamıyoruz. İçerde zaten 3.5 milyonu misafir etmekten dolayı sıkıntı var. Avrupa\'nın verdiği paranın esamesi okunmuyor. Olmazsa olmazımız \'rejim saldırı ederse tavrımızı ortaya koyacağız\' dedik. 15 kilometrelik koridor belirlendi. Radikal gruplar, kökten gelen grup var, Özgür Suriye Ordusu dediğimiz ılımlı bir başka grup var. Ilımlılar vasıtasıyla bu çalışmalar yapıldı. MİT elemanları çok ciddi fedakarlık yaparak ikna süreci, izah süreci yapıldı bu noktaya gelindi. İdlib\'deki süreç, resmi olarak tamamlandı diyoruz ama süreklilik arz eden çalışmalar. Bu anlaşmayı sürdürmek için gayret gösterdiğimizi Rus müttfeklerimizle resmi, gayri resmi açıklamalar sürüyor. İdlib\'de faaliyetlerimiz bu çerçevede sürüyor.\"



\'UÇAKLARLA, TIR\'LARLA SİLAH GELDİĞİNİ GÖRÜYORUZ\'



Hulusi Akar, ABD’nin YPG’ye silah taşımasına ilişkin bir soru üzerine de, \"Uçaklarla, TIR\'larla silah geldiğini görüyoruz ama münasebetler var. Herşeyi yakıp yıkmak, o zaman herkes bekar kalırdı. Sınırları söyledik, söylemeye devam ediyoruz. Rusya\'ya biz izin vermedik. Deniz üssü hava üssü kurmadı, genel dengeleri görüyorsunuz. İdlib\'de ağır silahlar ılımlı Suriye ordusunun elinde, Özgür Suriye ordusunun elinde, bunu Rusya ile paylaşıyoruz. Hereddütleri yok\" diye açıklama yaptı.



\'ASPARAGAS HABERLER YAPILIYOR\'



Hulusi Akar, Fırat Kalkanı sürerken asparagas bir haber yapıldığını anımsatarak şöyle dedi:



\"Fırat Kalkanında bir hava harekatı yaptık. Sosyal medyada ölen çocuklar ortaya kondu, donduk. Ben, Genelkurmay Başkanı, kara, deniz, hava kuvvetleri komutanı ağladık. Sonra fake (sahte) olduğu ortaya çıktı. Bu konuda asparagas haberler yapılıyor.\"



\'1 PİLOT, 5 PİLOTUN İŞİNİ YAPIYOR, GIKI ÇIKMIYOR\'



Hulusi Akar, TSK\'da FETÖ\'den ihraç edilenlere ilişkin şunları söyledi:



\"FETÖ konusundan, TSK\'dan 15 bin personel ihraç edilmiş durumda. Bu mücadele devam ediyor. Yeni bilgi belge çıktığı takdirde tereddütsüz yapılması gereken işlem yapılıyor. OHAL Komisyonu tarafından suçsuzluğuna kanaat getirilirse TSK’ya dönüyorlar. FETÖ içimizden temizlendikten sonra kalan personelin birbirine güvenmesiyle fedakarlıkla yapıyor. Bir pilot, 5 pilotun işini yapmasına rağmen gıkı çıkmıyor bunu bilin. Emir komuta zincirinde kesinlikle sıkıntı yok, ne kadar şükretsek azdır.\"