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Dünya

Bakan Akar, Barzani ile görüştü

Türkiye ile IKB arasındaki ikili ilişkiler ile bölgede huzur, barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik konuların ele alındı

18 Şubat 2022 21:00

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak Kürdistan Bölgesi (IKB) Başkanı Neçirvan Barzani ile görüşme yaptı.

Akar, Münih Güvenlik Konferansı dolayısıyla geldiği Almanya'da ikili görüşmeler de gerçekleştirdi.

Konferans kapsamında Savunma Politikaları ve İnovasyon Forumu'nda konuşma yapan Akar, daha sonra IKB Başkanı Barzani ile bir araya geldi.

Türkiye ile IKB arasındaki ikili ilişkiler ile bölgede huzur, barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik konuların ele alındığı görüşmede, Akar tarafından terörle mücadelede iş birliğinin önemine vurgu yapıldı, Türkiye'nin terörü bitirmekteki kararlılığı dile getirildi. (AA)

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