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Dünya

Bakan Akar, Almanya Savunma Bakanı Lambrecht ile görüştü

Toplantıda bölgesel ve küresel konularla, savunma sanayi ve askeri eğitim, iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu

19 Şubat 2022 19:52

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Münih Güvenlik Konferansı dolayısıyla geldiği Münih’te Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht ile görüştü.

Bakan Akar, Almanya Savunma Bakanlığı görevine atanan Lambrecht ile bir araya geldi.

İkili, bölgesel ve küresel konularla, savunma sanayi ve askeri eğitim, iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede Akar tarafından, Türkiye ile Almanya arasındaki tarihi ve kültürel bağlara vurgu yapıldı.

Savunma sanayideki kısıtlamalar konusunda bazı somut adımlar atılmasının beklendiği ifade edilen görüşmede FETÖ ile mücadelede iş birliğine vurgu yapıldı. (DHA)

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