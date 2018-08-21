Bakan Akar, Aktütün Hudut Taburu'ndaki askerlerle bayramlaştı

ANKARA,(DHA)-MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kurban Bayramı\'nın ilk gününü kuvvet komutanlarıyla beraber Aktütün Hudut Taburu\'nda geçirdi.



Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ile dün akşam saatlerinde Hakkari\'ye gitti. Akar ve komutanlar buradan askeri helikopterlerle Irak sınırının sıfır noktasındaki Aktütün Hudut Tabur Komutanlığı\'na geçti. Burada bölgedeki faaliyetlere ilişkin Akar\'a brifing verildi. Geceyi hudut taburunda Mehmetçik ile birlikte geçiren Bakan Akar, bayram namazını da burada kıldı. Namazın ardından Bakan Akar ve beraberindekiler Mehmetçik ile tek tek bayramlaştı.

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Akar\'ın ziyareti, bayramlaşması