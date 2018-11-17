Bakan Akar, ABD'li senatörler ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Halifax Uluslararası Güvenlik Forumuna katılmak için gittiği Kanada\'da ABD\'li senatörlere, ABD\'nin terör örgütü YPG ile olan işbirliğinin kesilmesinin beklendiğini ve güney sınırımızda bir terör koridoru oluşmasına hiç bir zaman müsaade edilmeyeceğini ifade etti.



Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Hulusi Akar\'ın Halifax Uluslararası Güvenlik Forumuna katılmak için gittiği Kanada’da ilk olarak Çanakkale Anıtını ziyaret etttiği ve ardından forumun açılış oturumuna katıldığı belirtildi.

Söz konusu faaliyet kapsamında, Kanada Savunma Bakanı Harjit Singh Sajjan ile görüşen Bakan Akar, daha sonra ABD’li senatörlerle bir toplantı gerçekleştirdi.. Bu toplantıda, ABD’nin terör örgütü YPG ile olan işbirliğinin kesilmesinin beklendiğini ve güney sınırımızda bir terör koridoru oluşmasına hiç bir zaman müsaade edilmeyeceğini ifade eden Akar, FETÖ’nün bir terör örgütü olduğunu bir kez daha vurguladı.

ANKARA,(DHA)