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Politika

Bakan Akar, ABD'li Jeffrey ile Suriye'deki gelişmeleri görüştü

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i makamında kabul etti

07 Aralık 2018 21:08

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD\'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey\'i makamında kabul etti. Suriye konusunun ele alındığı görüşmede; Fırat\'ın doğusu, İdlib ve Menbiç\'teki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Bakan Hulusi Akar\'ın makamında gerçekleşen görüşmenin ardından yazılı açıklama yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; Bakan Akar\'ın ABD\'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey\'e, Türkiye\'nin, uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerinin korunması konusundaki kararlılığı, ABD\'nin terör örgütü YPG/PKK ile ilişkisini sonlandırması konusunda Türkiye\'nin haklı beklentisi, gözlem noktalarından vazgeçilmesi ve Türkiye\'nin güneyinde bir terör koridoru oluşmasına asla müsaade edilmeyeceği hususlarının tekraren ifade edildiği belirtildi.

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