Bakan Akar: 2-3 ay içinde tek tip askerlik gelecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 2-3 ay içinde tek tip askerlik sistemine geçileceğini söyledi. Bakan Akar, bedelli askerliğe başvuranların sayısının ise 723 bin 91'e yükseldiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 2019 Yılı Bütçe Teklifi'ne ilişkin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bedelli askerlik dövizli askerlik klasik askerlik ne olacak bunun sonu diyorsunuz, 2-3 aydan beri çalışma yürütülüyor henüz sonuçlanmadı tartışmalı pek çok bakanlığı ilgilendiriyor. 2-3 ay içinde bedellidir, dövizlidir bunu gündemden çıkartıp, bir zemine kavuşturma gayretimiz sürüyor" dedi.

Bedelli askerlik başvurularına ilişkin de konuşan Bakan Akar, '' Bedelli askerlikhizmetine başvuranların sayısı 723 bin 091, 572 bin 873’ünün işlemleri tamamlandı'' dedi.

Yeni askerlik sisteminin detaylarını açıklamıştı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA Editör Masası'na konuk olduğunda yeni askerlik sisteminin detaylarıyla ilgili konuşmuştu: İşte o açıklama:

"Herkesin en uygun zamanda askerlik yapmasını sağlayan bir sistemi umuyorum yakın bir gelecekte yürürlüğe sokmaya çalışacağız. Sosyal boyutu, siyasi boyutu dahil askerlik noktasından baktığınızda neler yapabiliriz, çalışmamızı bitirmek üzereyiz.

Öğretmen, hakim, doktor, akademisyen, sporcu gençlerimiz var. Onların meşguliyetlerin dikkate alarak en iyi çözüm ne olabilir diye çalışılıyor. Kısa sürede sayın Cumhurbaşkanımıza takdim edeceğiz. Yakın sürede yürürlüğe sokmaya çalışacağız."