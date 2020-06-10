Bakan Akar: 182 bin gencimizin sevkleri Koronavirüs testlerinin ardından gerçekleşecek

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar celp işlemlerine ilişkin, "182 bin gencimizin sevkleri, Sağlık Bakanlığı ile koordineli yapılacak testlerin ardından mümkün olacak." açıklamasında bulundu.

Bakan Akar, A haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Akar, "Şu ana kadar operasyon bölgelerimizde vakaya rastlanmadı. Operasyon bölgeleri dışında 96 pozitif vakamız var. 182 bin gencimizin sevkleri, Sağlık Bakanlığı ile koordineli yapılacak testlerin ardından mümkün olacak. " dedi.

Akar, "Terörle mücadele konusunda kararlıyız. Bu konuda biz Irak'ta gerekli konuşmaları yapıyoruz. Fakat buradaki diğer taraftan da terörle mücadele konusunda yapılması gereken ne varsa yapıyoruz. Bölgede mücadele yoğun şekilde devam etmekte. Genel anlamda operasyonel değil ayrıca MİT ile özel hedeflere karşı da teknik, taktik, başarılı operasyonlarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Akar, "1 Ocak 2020'den itibaren operasyonları değerlendirdiğimizde toplam 431 terörist etkisiz hale getirildi. 24 Temmuz 2015'te başlayan bir harekatımız vardı. Teröristlerin inlerinin başlarına yıkılması konusunda o günden itibaren 16 bin 871 terörist bölgede etkisiz hale getirildi. Terör örgütünden kaçışlar çoğaldı. Teslimler çoğaldı. Buraya katılımlar azaldı. Bu terör örgütünün sözde başındakiler, bunun bir çıkar yolu olmadığını anladılar. Bizim dileğimiz alttakilerin de bunu anlamaları. Gelip adalete teslim olmaları. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bizim için durmak yok, devam edeceğiz. En büyük güç haklı olmak, adalete uygun olmak. BM tarafından tanınan, Libya'nın tamamını temsil eden bir güçten bahsediyoruz. Bizim yaptıklarımız, çalışmalarımızın tamamı uluslararası hukuk temelinde gerçekleşmekte. BM'nin tanıdığı hükümetin devletimize yaptığımı bir davet var, bir mektup var Sarrac'ın." ifadesini kullandı.

Akar, "Bizim Libyalı kardeşlerimizle 500 yıla yakın bir tarihimiz var. Ortak kültür, tarihten bahsediyoruz. Dolayısıyla oradaki kardeşlerimizin problemlerine bigâne kalmamız mümkün değildi. Burada haksız olan, darbeci olan, hukuka sığmayan, aldığı gayri hukuki desteklerle Hafter'in başarılı olma ihtimali zaten yoktu." düşüncesini dile getirdi.