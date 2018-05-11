BAKAN AĞBAL'DAN YASA DIŞI BAHİS AÇIKLAMASI 

*Maliye Bakanı Naci Ağbal,

\"Esas olan, yasa dışı bahis oynatmayı ve oynamayı engellemek ve cezalandırmak olmalıdır. Sürekli ve çok taraflı bir mücadele içinde olmalıyız\"



Haber-Kamera: Enver ALAS - Cansel KİRAZ - İSTANBUL DHA

Maliye Bakanı Naci Ağbal, \"Yasadışı eylemleri önlemek için elimizden gelen tüm çabayı gösterelim; ancak yeni gelişen hizmet kanallarını da yok etmeyelim. Esas olan, yasa dışı bahis oynatmayı ve oynamayı engellemek ve cezalandırmak olmalıdır. Sürekli ve çok taraflı bir mücadele içinde olmalıyız\" diye konuştu.

Maliye Bakanı Ağbal, Beşiktaş\'ta bir otelde, Türkiye Bankalar Birliği(TBB) ile Mali Suçları Araştırma Kurulu(MASAK) ortaklığında düzenlenen \'Türk Bankacılık Sektöründe Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı ile Mücadele Çalıştayı\'na katıldı. Çalıştayda Bakan Ağbal\'ın yanı sıra TBB Başkanı Hüseyin Aydın, MASAK Başkanı Osman Dereli, BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben ile bankacılık sektörünün üst düzey yöneticileri de yar aldı.

Çalıştayın açılışında konuşan Bakan Ağbal, son yıllarda yaygınlaşan illegal bahis ve kumar konusunda yürütülen mücadele kapsamında, vermiş oldukları katkıdan dolayı Türkiye Bankalar Birliği\'ne ve sektör temsilcilerine teşekkür etti. Ağbal, \"Hakikaten gençlerimizi zehirleyen, tamamen suç örgütlerinin, illegal örgütlerin organize ettiği ve yönlendirdiği, kaynaklarımızın yurt dışına bir şekilde bu sistem kullanılarak aktarıldığı bir mesele üzerinde ilk andan itibaren gerek Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu\'muz gerek Bankalar Birliği\'miz ve bankalarımız tam bir iş birliği içerisine girdiler\" dedi.

\"YASA DIŞI OLAN İLLEGAL BAHİSLE ETKİN BİR ŞEKİLDE MÜCADELE EDECEĞİZ\"

BDDK ve bankaların işbirliği içinde ileriye dönük bir eylem planı geliştirme kararı aldıklarını aktaran Ağbal, \"O konuda da bankalarımızdan son derece olumlu geri dönüşler aldık. Her bankamız, kendisi illegal bahisle ilgili yürüttüğü mücadeleyi, geliştirdiği yöntemleri bizlerle paylaştı. İleriye dönük olmak üzere de hangi tedbirleri alacağını ifade etti. Böylelikle tüm bankalarımız, bu uygulamaları yaygınlaştıracak. Böylelikle gerçekten bu yasa dışı olan illegal bahisle de etkin bir şekilde mücadele edeceğiz. Hem bankalarımızın yapacağı çalışmada hem de bakanlık olarak; Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı\'yla beraber yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde bu konuda da etkin sonuçlar alacağımıza inanıyorum\" diye konuştu.

\"KANTARIN TOPUZUNUN KAÇMAMASI LAZIM\"

Maliye Bakanı Naci Ağbal şunları söyledi: Çalıştay sırasında konulara baktığımız zaman şüpheli işlem bildirimleri, uyum düzeylerinin takibi konuları yine terörün finansmanının önlenmesine ilişkin konular var. Bunlar son derece önemli konular. Burada kantarın topuzunun kaçmaması lazım. \'Biz banka olarak şüpheli işlem bildiriminde bulunalım ama ondan sonra MASAK baksın\' yaklaşımını ben de doğru bulmuyorum. Burada özellikle uyum görevlilerimize büyük görevler düşüyor. Bir ülkede şüpheli işlem bildirimi sayısı önemlidir ama tek başına bir ölçü değildir. Burada daha çok bankacılarımızın genel anlamda önleyici tedbirleri geliştirmeleri kanaatimce daha önemlidir. Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu\'muzun yine Bankalar Birliği\'mizin regülasyon olarak yaptığı önleyici düzenlemeler şüpheli işlem bildirimlerinden kanaatimce daha önemlidir. Bu konuda da gerçekten olumlu adımlar atılıyor.\"

BANKALAR BİRLİĞİ VE MASAK\'TAN \'İLLEGAL BAHİS İLE MÜCADELEDE KARARLILIK\' MESAJI

Çalıştayda TBB Başkanı Hüseyin Aydın ile MASAK Başkanı Osman Dereli de illegal bahis ile mücadele üzerine yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Hüseyin Aydın, şüpheli işlem bildirimleri ile ilgili son dönemde karşılaşılan önemli bir konunun yasadışı bahis ve kumar olduğunu bu konularda şüpheli işlemlerin tespitinde ve engellenmesinde bankalar düzenlemelere uyum için azami ölçüde hassasiyet gösterdiğini ifade etti. Yasa dışı bahisle mücadele konusunda kayda değer bir çaba ve işbirliği olduğunu belirten Aydın, ancak farklı yasal düzenlemelerden dolayı ciddi güçlüklerle karşılaşıldığının altını çizdi. Aydın, \" Bankalardan, şüpheli işlem bildirimi tarihini izleyen 7 iş günü sonunda resmi bir erteleme kararı verilmeden, müşterilerin hesaplarının ve diğer bankacılık ürünlerinin kullanıma kapatılması istenmektedir. Bu durumda bankalar ve işlemi yapanlar Bankacılık Kanunu\'na göre hukuki, idari yaptırımlarla karşılaşabilecektir\" dedi.

\"YASA DIŞI BAHİS OYNATANLAR BANKALARIN ALDIĞI ÖNLEMLERİ DOLANMAYA ÇALIŞIYOR\"

Yasa dışı bahis oynatanların teknolojiyi iyi kullanarak bankaların aldığı önlemleri \'dolanmaya\' çalıştıklarını aktaran Hüseyin Aydın, illegal bahis ile mücadeleye ilişkin şunları söyledi: Yasadışı eylemleri önlemek için elimizden gelen tüm çabayı gösterelim; ancak yeni gelişen hizmet kanallarını da yok etmeyelim. Esas olan, yasa dışı bahis oynatmayı ve oynamayı engellemek ve cezalandırmak olmalıdır. Sürekli ve çok taraflı bir mücadele içinde olmalıyız. Terör, kumar ve uyuşturucu listesinin bankalarla paylaşılması, müşteri riskleri ve riskli müşterilere ilişkin veri tabanı oluşturularak anlık sorgulama yapılabilmesine imkan sağlanması mücadeleye çok olumlu bir katkı yapacaktır. Şüpheli işlemlere ilişkin bilgi paylaşımında yasal kısıtların kaldırılmasını öneriyoruz. Hesaplara uygulanan bloke işlemlerinde bankaları ve bankacıları sorumluluk altında bırakmayacak düzenlemelere ihtiyaç vardır. MASAK düzenlemeleri ve denetimlerinin banka dışındaki tüm yükümlü grupları kapsamasına, düzenleme ve denetimde arbitraj olmamasına dikkat etmeliyiz. Yasa dışı bahisle ilgili soruşturma ve yargı süreçlerinin hızlandırılmasının ve cezaların ağırlaştırılmasının caydırıcı bir rol oynayacağına inanıyoruz.\"

YASA DIŞI BAHİSİN ENGELLENMESİNE YÖNELİK ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Hüseyin Aydın, yasa dışı bahis ödemelerinin engellenmesine yönelik olarak TBB ve bankalar tarafından alınması gereken önlemleri almaya ve etkin bir şekilde uygulamaya gayret ettiklerini belirterek, bu çerçevede atılacak adımları da açıkladı. Aydın, \"Alternatif işlem kanallarından yapılan işlemlere standartlar getirilmiştir. Ödeme araçları ve ödeme kuruluşları ile olan işlemler dikkatli şekilde kontrol edilecektir. Kredi kartlarında artı bakiye uygulamasında standartlar belirlenecektir. Hesap açılış standartları belirlenecektir\" diye konuştu.

MASAK BAŞKANI DEREL: HANGİ YOLU TIKARSAK BAŞKA YOLLAR BULDULAR

MASAK Başkanı Osman Dereli ise konuşmasında illegal bahis ve kumar suçlarıyla mücadelede 2017 yılının ikinci yarısından itibaren önemli çalışmalar yaptıklarını dile getirdi. Dereli, \"Geçen yıl, Eylül Ayı\'nda çıkan 7258 sayılı kanunda yapılan düzenlemeyle bu illegal bahis ve kumar suçlarından elde edilen fonlara \'CMK128\' kapsamında el koyma kararı çıktı. Bu kararın çıkmasıyla birlikte biz de mücadelemizi son süreçte artırdık. Tabii biz mücadelemizi artırdıkça \'cebe havale\' yöntemi yaygınlaştı. Önceden klasik banka havalesi yöntemi vardı. Sonra BDDK Başkanlığımız cebe havalede bazı kısıtlamalara gitti. Bu sefer \'QR Kod\' yaygınlaştı. Hangi yolu tıkarsak başka yollar buldular. Şimdi cebe havale için yapmış olduğumuz kısıtlamaların benzerini \'QR Kod\' uygulaması için de yapmamız gerekiyor\" dedi.

\"BAHİSLE ALAKALI HESAPLARIN BİLGİLERİ OLACAK\"

Osman Dereli, \"Gerçek isimlerini kullanmayan, kod isimlerini kullanan kişilerin yoğun bir şekilde ATM\'lerde kartsız işlem uygulaması gerçekleştirdiğini belirterek, \"Bu konuyu da önümüzdeki süreçte sizlerle beraber yakın bir şekilde çalışacağız\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Çalıştayın katılımcıları

-Protokol konuşmacıları

-Bakan Ağbal\'ın konuşması

-Hüseyin Aydın\'ın açıklamaları

-Osman Dereli\'nin konuşması

-Genel ve detaylar



