Bakan Ağbal'dan 'e-ticaret' açıklaması: BBG evi gibi olacak, gece gündüz izleyeceğiz

Maliye Bakanı Naci Ağbal, İstanbul başta olmak üzere Ankara, Antalya ve Muğla gibi birçok ilde artan günübirlik konaklama ihtiyacına bağlı yeni bir sektör geliştiğini ve buradaki kayıt dışılığın büyüdüğünü söyledi.

Genellikle bu tür kiralamaların internet üzerinden yapıldığını söyleyen Ağbal, “Haklı olarak kayıtlı şirketlerimiz bize ‘Vergimizi ödüyoruz, kayıtlıyız ama bu işletmeler haksız rekabet yapıyor’ diye şikâyette bulundular. Bunun üzerine bir düzenleme yaptık, dedik ki: ‘Eğer evinizi günlük kiraya verdiyseniz, buradan aldığınız kira günlük 50 lira da 100 lira da olsa banka kanalıyla ödemek zorundasınız, ödemezseniz ceza veririz.’ Konut sektöründe İçişleri Bakanlığı’yla bunu çalıştık. İşin güvenlik, asayiş tarafı da var, bu da son derece önemli. İçişleri Bakanlığı günübirlik konut kiralamalarıyla ilgili bilgi topluyor. Biz de Maliye olarak bunların ödemelerini bankacılık sistemine aldık” diye konuştu

"Gece gündüz e-ticareti artık ekrandan izleyeceğiz"

Gelir İdaresi Başkanlığı’nda (GİB) büyük bir risk analiz merkezi kuracaklarını belirten Ağbal, “Bundan sonra e-ticaret artık ‘Biri Bizi Gözetliyor’ evi gibi olacak. Biz gece gündüz e-ticareti artık ekrandan izleyeceğiz. Özel bir ekip ve birim kuruyoruz. İnternet ortamında yapılan bütün ticareti anlık takip edeceğiz. Gayrimenkul alıp satanları, kiralayanları, ‘internetten ikinci el eşya alıp satıyorum’ diyenleri, e-ticaret platformlarını takip edeceğiz” ifadelerini kullandı.