Bakan Ağbal: Kimse Türkiye’nin gücünü sınamaya kalkmasın (2)

AŞK-I NEBİ HİLYE-İ ŞERİF SERGİSİ\'Nİ AÇTI

Kurban Bayramı içim memleketi Bayburt\'ta bulunan Maliye Bakanı Naci Ağbal, merkeze bağlı Gökçedere Beldesi\'nde partisinin teşkilatını ziyaret etti. Ziyarette Bakan Ağbal vatandaşlar ve partilerin bayramını kutladı. Siyasetçiler olarak kendilerinin Bayburt\'a ve Türkiye\'ye borçları olduğunu belirten Ağbal, siyaseti hizmetkâr anlayışı içerisinde bir parti olduklarını söyledi.

Burada esnafı da gezerek bol kazançlar dileyen Bakan Ağbal, daha sonra Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Ak Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Belediye Başkanı Mete Memiş ile birlikte Demirözü İlçesi\'ne geçti. Bakan Ağbal ve beraberindekiler ilçeye bağlı Beşpınar Köyü\'nde işadamı Kenan Yavuz\'un kurduğu Kenan Yavuz Kültürevi\'nde organize edilen, \'Aşk-ı Nebi Hilye-i Şerif Sergisi\'nin açılışına katıldı.

\'BUNU HEP BERABER YAPACAĞIZ\'

Açılış töreninde konuşan Bakan Ağbal, Bayburt\'un kadim bir şehir olduğunu belirterek \"Önümüzdeki dönemde bu tür mekanların, uğrak noktaların sayısının artması Bayburt\'un kültür ve sanat merkezi olması noktasında önemli kazanımlar sağlayacaktır. Bunu hep beraber yapacağız. Emirle, talimatla yapılacak bir iş değil. \'Şuraya bir devlet memuru dokunsun.\' desem, burayı berbat eder, ama burada gönlünü ortaya koyan, nakşeden bir anlayış var. Biz bu anlayışı ancak sivil toplumun içinden üretebiliriz\" dedi.

TARİHİ DOKUYA ASLINA UYGUN RESTORE

Kentteki tarihi yapıların da en kısa zamanda ortaya çıkarılması gerektiğinin altını çizen Bakan Ağbal \"Tarihi dokuları aslına uygun restore edeceğiz. Bu yapılar çok farklı amaçlarla kültür ve sanatsal faaliyetlerin yanı sıra kafe, restoran olarak da kullanılabilecek mekânlara dönüştürülmeli\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Ağbal, beraberindeki protokol üyeleriyle kurdele keserek tespih ve hilye-i şeriflerden oluşan serginin açılışını gerçekleştirdi. Açılış sonrası Bakan Ağbal, 30 tespih ve 25 hilye-i şerifin yer aldığı ve 5 Eylül\'e kadar açık olacak olan sergiyi gezdi, eserleri inceledi.

\'TERÖR ÖRGÜTLERİ KAHR-I PERİŞAN OLACAK\'

Serginin ardından Bakan Ağbal Aydıntepe İlçesi\'ne geçerek burada vatandaşlarla buluştu, partisinin ilçe teşkilatını da ziyaret etti. Burada konuşan ve Türkiye\'nin güçlü politikaları olduğuna işaret eden Bakan Ağbal şöyle konuştu:

\"Türkiye bugün Suriye’de, Irak’ta olan meselelerde \'Arkadaş Fırat Kalkanı\'nda ne yaptıysak bundan sonrada onu yaparız\' diyebilir miydi? Eskiden dış politika böyle miydi? Eskiden bize \'otur\' derdi, otururduk, \'kalk\' derdi kalkardık. Değil mi? Şimdi söz söyleyen sözü dinlenen, sözü her noktada kabul gören bir Türkiye var. Bunun mimari Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır, Allah ondan razı olsun, uzun ömürler versin. Cumhurbaşkanımız da her zaman ne der, \'Biz gücümüzü halktan alıyoruz\' O açıdan milletiyle barışık bir devlet, milletinden güç alan bir hükümet ve siyaset var. Onu inşallah her yerde hep beraber büyüteceğiz. Önümüzde çok önemli bir dönem var. 2019 mahalli idare seçimleri, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi seçimleri var. O süreçte hep beraber hareket edeceğiz. Daha da büyüyeceğiz, daha da güçleneceğiz. Türkiye\'de bu içerideki PKK, FETÖ terör örgütü DHKP-C adını saymadığımız birçok terör örgütleri kahr-ı perişan olacak. Dışarıda da bu etrafımızda oynanan oyunların hepsini Türkiye olarak bozacağız\"

Bakan Ağbal daha sonra ilçede bir çayocağında vatandaşlarla bir süre oturarak sohbet etti, sorunlarını dinledi.

FOTOĞRAFLI