Bakan Ağbal: Emir alan değil, emir veren bir Türkiye var (3)

AK PARTİ İL BAŞKANLIĞI\'NI ZİYARET ETTİ

Maliye Bakanı Naci Ağbal, AK Parti Bayburt İl Başkanlığı\'nı ziyaret etti, başkanlık görevine bir süre önce getirilen Fatih Yumak’a başarı diledi. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Ağbal, Türkiye ekonomisinin bütün cumhuriyet tarihi boyunca geldiği en mükemmel nokta olduğu dönemlerde bazı planların devreye sokulduğunu belirterek şöyle konuştu:

\"TÜRKİYE KÖKLERİNDEN ADETA YENİDEN DİRİLDİ\"

\"Faiz oranları yüzde 4’ler civarında, ekonomik büyüme olağanüstü, istihdam 2009 krizinden sonra en yüksek zirvesine gelmiş, ekonomi her bakımdan güçlü. IMF\'ye biz diyoruz ki \'Artık biz size borç vereceğiz.\' Arkasından bir Gezi Parkı hadisesi planlanıyor, bir oyun icraya konuluyor ve bu olayda başarılı olamayanlar içerideki bir takım nifak ve şer odaklarıyla bir araya gelip 17-25 Aralık ihanetini bize gösteriyorlar. Hiçbir zaman için Türkiye üzerindeki bu alçak girişimleri bitirmediler. En sonunda 15 Temmuz alçak darbe girişimi. Allah bir daha o günleri bu memlekete yaşatmasın. O gece Türkiye köklerinden adeta yeniden dirildi, Çanakkale ruhu o gün bir defa daha bu topraklarda ölmediğini, dip diri olduğunu gösterdi. Kim o gün sokağa çıkan insana emir verdi ki? Kim o selaları organize etti? Rabbimin bu millet, bu topraklar üzerinde öyle bir koruyuculuğu, öyle bir şemsiyesi var ki darbe gecesi buna kalkışanların hepsi perişan oldu. Bugünlerde mahkemelerde arka arkaya her birisi hakkında Türk adaleti gereken cezayı veriyor.\"

\"İÇERDE VE DIŞARDA OYUNLAR DEVAM EDİYOR\"

15 Temmuz darbe girişiminden sonra, \'Türkiye ekonomisi bir daha belini doğrultamaz, bir daha asla ayağa kalkamaz, toparlayamaz.\' diye bir takım gayretler ve bir takım emeller olduğunu ifade eden Bakan Ağbal, \"Bugün Avrupa’da, Amerika’da, çeşitli yerlerde Türkiye aleyhinde kurulmaya çalışılan oyunları, tezgahları hükümet olarak çok iyi biliyoruz. Kimin niyetinin ne olduğunu, PKK terör örgütüne kimin hangi sebeple arka çıktığını, bugün insan haklarından, özgürlüklerden bahsedenlerin terör örgütlerine nasıl ev sahipliği yaptığını, bize demokrasi dersi vermek isteyenlerin kendi ülkelerinde demokrasiyle ilgili taleplere karşı polis joplarıyla nasıl karşı durduklarını çok iyi görüyoruz. Kimse Türkiye’ye demokrasi dersi vermesin. Hani Akif çok güzel diyor ya \'tek dişi kalmış canavar.\' O tek dişi kalmış canavar 21. yüzyılda yine başını kaldırmış bize meydan okuyor ama bu topraklarda bin yıldır olan bizler, tek dişi kalmış bu canavara boyun eğmeyeceğiz, dik duracağız. Bütün bunların şuurunda birlik ve beraberlik içinde olacağız\" diyerek partililerden 2019 seçimleri için gece gündüz çalışmalarını istedi.

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