Bakan Ağbal: 1 milyon 6 bin kişi yapılandırma yaptı

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- MALİYE Bakanı Naci Ağbal, Türkiye genelinde yeniden yapılandırma kanununa başvuru sayısının 1 milyon 6 bine ulaştığını belirterek, \"Şu ana kadar 6,8 milyar liralık alacağı yapılandırdık\" dedi.

Rize’ye gelen Maliye Bakanı Naci Ağbal, Rize Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odasını, Rize Ticaret Odası\'nı, Esnaf Odaları Birliğini ve Rize Ticaret Borsasını ziyaret etti. Yapılandırmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Ağbal, \"Bugün itibarıyla Türkiye genelinde yeniden yapılandırma kanununa başvuru sayısı 1 milyon 6 bini buldu. 1 milyon 6 bin vatandaşımız müracaatını yaptı, şuana kadar 6,8 milyar liralık alacağı yapılandırdık. Gerçekten tarihi bir fırsat, özellikle geçmiş dönem borçlarının ödenmesinde olağanüstü imkanlar sunuyor. Ben olağanüstü bir başvuru bekliyorum. Bu sene bütçemize buradan 15-16 milyar liralık bir gelir gelecek ama diğer taraftan vatandaşlarımız da borçlarını vadeye yaymış olacaklar, 36 aya kadar ödeme imkanı var. Hem vatandaş memnun olacak hem de bizler memnun olacağız\" dedi.

Bakan Ağbal, küçük esnafın yanında olduklarını belirterek, \"Kendileri iş ve aş üretiyor. Yanında bir de çırak çalıştırıyor. 750 bin tane basit usul mükellef var. Geçen yıl basit usullerden aldığımız vergi 50 milyar TL. 9 bin TL sistemini getirmeden önce bu 300 milyar TL idi. 250 milyar vergiden vazgeçtik ve küçük esnafımızı destekledik\" ifadelerini kulandı.

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