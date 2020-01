Bakan açıkladı; trafik cezaları iptal mi edilecek?

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Trafik Elektronik Denetleme Sistemi'ndeki (TEDES) düzenlemelerle ilgili olarak, "Geçmişten kesilen trafik para cezaları konusunda çalışmak lazım. Burada eğer gerekli uyarı levhaları konulmayan ortamlarda, gerekli açıklamaların yapılmadığı yerlerde gerçekten hakkaniyete ve adalete de uygun olmadığı anlaşılırsa bu çalışmayı yapmak gerekir. Bu konuda bir yasal düzenleme ihtiyacı da var" dedi.

Çorum Valiliğini ziyaret eden Bakan Ağbal, bir gazetecinin TEDES ile ilgili düzenlemelere ilişkin çalışmaları sorması üzerine, bu konuda İçişleri Bakanlığı ile ortak hareket ettiklerini söyledi. TEDES'in, yaklaşık 3 yıl önce İçişleri Bakanlığı ile Maliye Bakanlığının birlikte çalışmasıyla hayata geçirilen bir sistem olduğunu dile getiren Ağbal, buradaki amacın, özellikle belediyelerin yapacakları bir yatırımla kent içinde trafik kurallarına uyum derecesini artırmak olduğunu belirtti.

"TEDES devam edecek ama"

Geçen süreçte birçok belediyenin yatırım yapıp, TEDES'i kurduklarını ifade eden Ağbal, şunları kaydetti:



"Bazı belediyelerimiz bu sistemleri diğer firmalara kurdurmak için işbirliği yaptılar.Ben açıkçası bu sistemin yaygınlaşmasının doğru olduğunu düşünüyorum. Eski Çalışma Bakanı'mızın şu anki İçişleri Bakanı'mızın da bu konuda görüşleri oldu. Görüşlerimiz arasında herhangi bir farklı bakış açısı yok. Bunu da özellikle ifade edeyim. TEDES devam edecek. Sayın Bakan'ımız da zaten bu açıklamayı yaptı. Her ikimizin de veya hükümet olarak hepimizin de söylediği şu; burada TEDES'in etkin bir şekilde uygulanması noktasında özellikle sürücülerin bu noktalara gelmeden önce uyarı levhalarıyla uyarılmaları gerekiyor. Yani bir tuzak gibi işleyen TEDES doğru bir sistem değil, adaletli bir sistem değil. Bu sistem üzerinden kesilmiş cezalar da doğru cezalar değil. Sistem bu anlamda yönetmelik değişikliği yapılarak rehabilite ediliyor. Şu anda 2 bakanlık olarak yaptığımız çalışmada TEDES’in kuruluşuna ilişkin yeni standartlar getiriliyor. Hem TEDES’teki kamera aralıkları belli bir standartta olacak hem de bu sistemlerin olduğu yerlerdeki güzergah üzerinde özellikle sürücülerin açıktan görebileceği uyarıcı levhalar olacak. Böylelikle sistem etkin ve verimli bir şekilde işleyecek. Sürücüler böyle bir denetim altında olduğu bilgisiyle araçlarını kullanacaklar."



Bütün amaçlarının şehir içerisinde herkesin trafik kurallarına uygun bir şekilde araç kullanmasını sağlamak olduğunu vurgulayan Ağbal: şöyle devam etti:

"Burada zaman zaman özellikle bayram dönemlerinde hepimiz şikayet ediyoruz, ölümlü trafik kazalarıyla karşılaşıyoruz veya kent içinde hiçbir şekilde kabul edemeyeceğimiz trafik kazaları meydana geliyor. TEDES’ler herhangi bir insan kaynağına ihtiyaç duymaksızın bu tehlikeleri önleyen sistemler. İçişleri Bakanlığı ile beraber Maliye Bakanlığı olarak sistemi dizayn etme konusunda bakış açımız tamamen aynıdır. Sistem standartlara uygun bir şekilde devam edecek, yaygınlaşacak. Belediyelerimiz de bu sistemleri daha fazla kuracaklar ama kurarken aşırıya kaçılmayacak, bütün kurulan sistemler yeni yönetmelikteki standartlara uygun olacak. Böylelikle bütün sürücülerimiz rahatlıkla trafiğin akışı içerisinde kendilerini güvenli hissedecekler. Bu son derece önemli."

"Doğru bir talep"

Bakan Ağbal, "TEDES kapsamında geçmişte kesilen trafik para cezalarının iptali için bir çalışma var mı?" sorusu üzerine de şunları söyledi:



"Geçmişte kesilen trafik para cezaları konusunda çalışmak lazım. Burada eğer gerekli uyarı levhaları konulmayan ortamlarda, gerekli açıklamaların yapılmadığı yerlerde gerçekten hakkaniyete ve adalete de uygun olmadığı anlaşılırsa bu çalışmayı yapmak gerekir. Bu doğru bir talep. Bu şekildeki trafik para cezalarının tahsilatı konusunda bir çalışma yapılabilir. Bu konuda bir yasal düzenleme ihtiyacı da var ama bu konuda hiç kimse tereddüt etmesin. AK Parti hükümetleri olarak her zaman söylüyoruz; adaletten ve hakkaniyetten hiçbir zaman ayrılmayız. Bu konuda gelen şikayetlere bağlı olarak sanıyorum Türkiye’de az sayıda yerde böyle şikayetler söz konusu. Burada da İçişleri Bakanlığımızla beraber ortak çalışmayı yaparız ve sonucuna göre de gerekli düzenlemeleri yaparız. İstiyoruz ki Türkiye’deki trafik düzeni bakımından herkes trafik kurallarına tam riayet etsin. Böylelikle insanlarımız trafik kazalarında ne yaralansın ne vefat etsin ne de maddi hasarlı kazalar olsun. Trafik hayatımızın bir parçası. TEDES de bu noktada hepimizin can güvenliğine, trafikteki esenliğine katkı yapan sistemler. Bunun devam edeceğini düşünüyorum. İçişleri Bakanlığımızla zaten ortak, birlikte çalışıyoruz. Sistemi geliştirme konusunda İçişleri Bakanlığımızın yaptığı çalışmalara Maliye Bakanlığı olarak her türlü katkıyı verdik, bundan sonra da vermeye devam edeceğiz."