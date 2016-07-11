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Yaşam

Bakan açıkladı; Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?

"Ramazan Bayramı tatili iç turizmde hareketlenmeye sebep oldu"

11 Temmuz 2016 19:31

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, "Kurban Bayramı tatili muhtemelen 9 gün olacak" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, NTV canlı yayınında Yağız Şenkal'in sorularını yanıtladı.

Nabi Avcı, şu ifadeleri kullandı:

UNESCO bünyesinde bulunan en önemli komite Dünya Miras Komitesi'dir. Dünya üzerinde 1031 alan var bu listeye alınan. UNESCO Dünya Miras Komitesi, her yıl listeyi elden geçiriyor. Türkiye geçen sene rekor oyla geçici komiteye kabul edildi. Tehlike altında olan mirasların durumunu tekrardan kontrol ediyor. Bunlar için nasıl tedbirler alınabilir bunlara bakıyor. Bu üyelik iki aşamalı yapılıyor öncelikle geçici liste ve ardından kalıcı liste oluşturuluyor. İstanbul'da yapılan UNESCO zirvesinin ardından Ani'nin de bu listeye alınmasını sağlamak istiyoruz. 

Bu komiteye önerilen projeler genellikle birçok ülke tarafından hazırlanır. Şu an biz İpek Yolu projesini öneriyoruz  ve bu nedenle aynı medeniyet havzasını oluşturduğumuz ülkelerle birlikte çalışıyor. 

Açılışını yaptığımız UNESCO toplantısından önce TÜRKSOY toplantısını yaptık. Türksoy ne, Türksoy Türk dili konuşanların ortak çatı kuruluşu. Biz bu Türksoy'u kurarken UNESCO bünyesinde bulunan Türkçe konuşan ülkelere dedik ki, gelin beraber ortak bir platform kuralım, bunu Nordik ülkeler, Latin Amerika ülkeleri ve Arap ülkeleri yaptı. Birlikte hareket edelim, birlikten kuvvet doğar diye bu TÜRKSOY'u oluşturduk. Bugün sadece Türkçe konuşan ülkeler değil Balkan ülkelerini de içine alacak şekilde genişleteceğiz. Bosna-Hersek ve Moldova gözlemci olarak TÜRKSOY'a katıldı. 

Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatili iç turizmde hareketlenmeye neden oldu. Kurban Bayramı tatili muhtemelen 9 gün olacak.

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