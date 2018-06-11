Bakan açıkladı; imar affına 100 bin başvuru

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, cuma günü başlayan “imar barışı” başvurularının 12 milyonu bulmasını beklediklerini ifade etti. "Neredeyse bizim sitelere 100 binden fazla giriş var" diyen Özhaseki, “Türkiye’de 55-60 milyonu ilgilendiren bir yasa bu” dedi. Bakan Özhaseki, kaçak yapılaşma cezalarının 5 yıla kadar artırıldığını da hatırlattı.

CNN Türk’te katıldığı Hafta Sonu programında “imar barışıyla” ilgili bilgiler veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, cuma günü öğleden sonra müracaatların alınmaya başladığını hatırlatarak, şunları söyledi:

“Türkiye’de her zaman flaş gündemler var, bunlar bu yüzden geride kalıyor bu yüzden. Meclis biraz erken kapandığı için duyurma imkanı olmadı. Bizim yaptığımız hazırlık işin başı. Arkasından imar ve kentsel dönüşüm yasaları geliyordu. 100 maddelik bir hazırlığımız vardı. Haliyle biz diğerlerini bıraktık, yasa çıktı. Neredeyse bizim sitelere 100 binden fazla giriş var. En son girilen sayıları teyit eden de 10 bini geçmiş. Tahmin ediyorum 12 milyonu bulacak. Türkiye’de yüzde 60’lar civarında imara aykırılık olduğunu biliyorum ama aykırı olmayan yerlerde de ufak tefek eklentiler varmış. Her halde benim şahsi kanaatim şu; Türkiye’de 80 milyon yaşıyorsa, 55-60 milyonu ilgilendiren bir yasa bu.”