Sağlık Bakanı Müezzinoğlu açıkladı: T.C. kullanılmasına gerek yok!

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Bakanlığın altındaki kurumlarda T.C. kullanılmasına gerek yok. Bundan sonra böyle devam edecek" dedi.

Hürriyet'in haberine göre, CHP ve MHP milletvekilleri, kamu kurumlarından art arda gelen kararların hükümet politikasındaki yerini öğrenmek amacıyla konuyu Meclis gündemine taşıdılar. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, yeniden yapılanma gerekçesiyle bağlı kurumlara gönderdiği yazıda, sağlık kurumlarında “T.C. Sağlık Bakanlığı” yazılı tabelaların değiştirilmesi talimatını vermişti.

Kurumun yazısında, sağlık evi, aile sağlık merkezi, toplum sağlığı merkezi, halk sağlığı laboratuvarı ve halk sağlığı müdürlüklerinde kullanılacak olan dış tabelaların örnekleri yer aldı. Standart ebatları ve tasarımları verilen tabelaların hiçbirinde “T.C.” ibaresi yer almadı.

Bunun üzerine MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman ile CHP Amasya Milletvekili Ramis Topal, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun yanıtlaması istemiyle Meclis’e soru önergesi verdiler.

Topal, önergesinde şu sorulara yanıt istedi: “Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı’nın gönderdiği genelgede T.C. ibaresinin kaldırılmasının sebebi nedir? Bu uygulamayı düzeltmeyi düşünüyor musunuz?” MHP Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak da Aydın’da sağlık ocaklarının tabelalarından “T.C.” ifadesinin kaldırılmasını Meclis gündemine taşıdı. Uzunırmak, Maliye Bakanlığı’nın da adında “Türk” olan bir özel şirkete, ırkçılığı çağrıştırdığı gerekçesiyle “Türk” kelimesini çıkarması için yazı yazdığını iddia etti.

MHP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan da T.C. Ziraat Bankası’nın internet sitesi ile bankanın şubelerindeki tabelalardan da T.C. ibaresinin kaldırılmasına tepki gösterdi. Türkkan, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın yanıtlaması istemiyle Meclis’e verdiği önergede “Bu, devleti ve milleti ortadan kaldırmaya teşebbüs edilmiş bir adımdır” dedi.

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ise yaptığı açıklamada, "Bakanlığın altındaki kurumlarda T.C kullanılmasına gerek yok. Bundan sonra böyle devam edecek" dedi.