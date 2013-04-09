T24 LogoT24 Logo
Politika

Sağlık Bakanı Müezzinoğlu açıkladı: T.C. kullanılmasına gerek yok!

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, yeniden yapılanma gerekçesiyle bağlı kurumlara gönderdiği yazıda, sağlık kurumlarında 'T.C. Sağlık Bakanlığı' yazılı tabelaların değiştirilmesi talimatını vermişti

09 Nisan 2013 18:35

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Bakanlığın altındaki kurumlarda T.C. kullanılmasına gerek yok. Bundan sonra böyle devam edecek" dedi.

Hürriyet'in haberine göre, CHP ve MHP milletvekilleri, kamu kurumlarından art arda gelen kararların hükümet politikasındaki yerini öğrenmek amacıyla konuyu Meclis gündemine taşıdılar. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, yeniden yapılanma gerekçesiyle bağlı kurumlara gönderdiği yazıda, sağlık kurumlarında “T.C. Sağlık Bakanlığı” yazılı tabelaların değiştirilmesi talimatını vermişti.

Kurumun yazısında, sağlık evi, aile sağlık merkezi, toplum sağlığı merkezi, halk sağlığı laboratuvarı ve halk sağlığı müdürlüklerinde kullanılacak olan dış tabelaların örnekleri yer aldı. Standart ebatları ve tasarımları verilen tabelaların hiçbirinde “T.C.” ibaresi yer almadı.

Bunun üzerine MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman ile CHP Amasya Milletvekili Ramis Topal, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun yanıtlaması istemiyle Meclis’e soru önergesi verdiler.

Topal, önergesinde şu sorulara yanıt istedi: “Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı’nın gönderdiği genelgede T.C. ibaresinin kaldırılmasının sebebi nedir? Bu uygulamayı düzeltmeyi düşünüyor musunuz?” MHP Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak da Aydın’da sağlık ocaklarının tabelalarından “T.C.” ifadesinin kaldırılmasını Meclis gündemine taşıdı. Uzunırmak, Maliye Bakanlığı’nın da adında “Türk” olan bir özel şirkete, ırkçılığı çağrıştırdığı gerekçesiyle “Türk” kelimesini çıkarması için yazı yazdığını iddia etti.

MHP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan da T.C. Ziraat Bankası’nın internet sitesi ile bankanın şubelerindeki tabelalardan da T.C. ibaresinin kaldırılmasına tepki gösterdi. Türkkan, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın yanıtlaması istemiyle Meclis’e verdiği önergede “Bu, devleti ve milleti ortadan kaldırmaya teşebbüs edilmiş bir adımdır” dedi.

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ise yaptığı açıklamada, "Bakanlığın altındaki kurumlarda T.C kullanılmasına gerek yok. Bundan sonra böyle devam edecek" dedi.

 

ETİKETLER

sağlık bakanımehmet müzezzinoğlu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Birbirine sarıldıkları için ceza alan öğretmenler konuştu: İğrenç bir iftira...

Haşdi Şabi Bağdat'ta konvoyunun saldırıya uğradığını iddia etti, Irak ordusu...

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24