Bakambu, Çin yolunda

Yıldız oyuncuya 40 milyon Euro!

Villarreal Teknik Direktörü Calleja: \"Yapabilecek bir şeyimiz yok\"

İSTANBUL, (DHA)

İspanya Ligi ekiplerinden Villarreal\'de top koşturan Cedric Bakambu, Çin Ligi ekiplerinden Beijing Guoan forması giymeye çok yakın.

Çin ekibinin yaptığı 40 milyon Euro\'luk teklifin ardından, Villarreal yönetimi yıldız oyuncuyu gönderme kararı aldı. Bugün açıklamalarda bulunan Villarreal Teknik Direktörü Javier Calleja, \"Yapacak bir şeyimiz yok. Böyle bir teklif varken yapabileceğimiz bir şey kalmıyor\" dedi. Calleja\'nın bu açıklamasının ardından, Bakambu\'nun resmen Çin ekibine imza atması bekleniyor.

Cedric Bakambu 2015 yılında Bursaspor\'dan Villarreal\'e transfer olmuştu.