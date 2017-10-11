BAKAF 2018’de yöresel ürünlere geniş yer ayrılacak

İstanbul, 11 Ekim, (DHA)- BATI Karadeniz Turizm Tanıtım ve İş Birliği Fuarı (BAKAF) 2018 kapsamında 11\'inci holde yer alacak yöresel ürünler, üreticiden tüketiciye aracısız ulaşma imkanı bulacak.

İstanbul Fuar Merkezi\'nde 27-30 Haziran 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek BAKAF 2018 Fuarı\'nda Bolu, Bartın, Düzce, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Zonguldak illerinden yüzlerce yerel üretici kendi ürünlerini fuar ziyaretçilerine sunacak. İstamonu Fuarcılık tarafından organize edilen fuarın 9 ve 10\'uncu holleri bakanlıklar, valilikler ve yerel yönetimlerin de içinde bulunduğu turizm destinasyonlarına ayrılırken, yöresel ürünler ile ilgili oluşturulan 11\'inci holdeki 5 bin metrekarelik özel alanda girişimciler, çiftçiler, doğal ürün tedarikçileri, yöresel ürün grupları başta olmak üzere üreticiler yer alacak.

İstamonu Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Karadeniz, yılın değişik dönemlerinde düzenlenen yerel fuarlarda kısıtlı alanlarda tanıtım şansı arayan yerel üreticilerin BAKAF 2018 Fuarı’nda bütünün parçası olacağını belirtti. Yerel üreticinin bölge ekonomisinde önemli bir yere sahip olduğuna değinen Karadeniz, coğrafi işaret çalışmaları tamamlanmış ürünlerin yanı sıra başvuru aşamasında da yüzlerce yöresel ürün bulunduğuna vurgu yaptı.

Marmara’nın Batı Karadeniz’e açılan kapısı Bolu’dan başlayarak, Orta Karadeniz ile buluşma noktası Sinop’a varana kadar ürün çeşitliliği anlamında Anadolu’nun unutulmaya yüz tutmuş yüzlerce ürününe ev sahipliği yaptığına değinen Karadeniz, “Buğdayın atası kabul edilen siyez, tüm dünyanın ününü ve yararlarını kabul ettiği sarımsak, pirinç, fındık, kestane, bal, süt ürünleri, sera ürünleri başlıca olmak üzere yüzlerce tarımsal ürünü üreticilerinin stantlarında tüketiciyle devasa bir alanda buluşturuyoruz. Beş bin metrekarelik alanda yüzlerce stantta tüketiciyle buluşacak olan bölgenin yöresel ürünlerinin hem tanıtımı hem de birebir üreticisinden takdimi fırsatı sunulacak. Bölgemizin zenginlikleri ilk defa bu kadar geniş kapsamlı bir çalışmada yer bulmuş olacak” dedi.

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