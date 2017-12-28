Bak postane kapalı

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Murat AYDIN/ŞENKAYA(Erzurum), (DHA)- ERZURUM'un Şenkaya ilçesine bağlı, eskiden köy olan Akşar Mahallesi'ndeki PTT şubesinin haftada sadece 2 gün açık olmasına halk tepki gösterdi

28 Aralık 2017 14:35

Murat AYDIN/ŞENKAYA(Erzurum), (DHA)- ERZURUM\'un Şenkaya ilçesine bağlı, eskiden köy olan Akşar Mahallesi\'ndeki PTT şubesinin haftada sadece 2 gün açık olmasına halk tepki gösterdi.
Şenkaya\'ya 15 kilometre uzaklıktaki Akşar Mahallesi, Erzurum- Ardahan Karayolu üzerinde bulunuyor. Yaklaşık 1500 kişinin yaşadığı Akşar Mahallesi\'nin nüfusu, her gün çevredeki 38 köyden gelenlerle birlikte 3 bini buluyor. Mahalle sakinleri, bu nüfusa rağmen PTT şubesinin haftanın sadece 2 günü hizmet vermesine tepki gösterdi. Salı ve cuma günleri tek personelle açılan PTT\'nin ihtiyaca cevap vermediğini ifade eden market sahibi Mehmet Aktürk, \"PTT çoğu zaman kapalı olduğu için ayda ortalama 150 bin lira ATM\'ye para yatırıyorum. Çoğu zaman ATM de bozuk olduğu için mağdur oluyorum. Benimle birlikte maaşını çeken, faturalarını yatıran herkes mağdur. PTT\'nin her yerde olduğu gibi mahallemizde haftanın 5 günü açık olmasını istiyoruz\" diye konuştu. Yelkıran Mahallesi Muhtarı Ümit Bozkurt ise 1950\'lerden bu yana açık olan PTT şubesinin 1990\'lı yıllara kadar 5-6 memur ile hizmet verdiğini söyledi. Bozkurt, şöyle dedi:
\"Şu anda haftanın 2 günü tek memurla hizmet vermeye çalışıyor. Akşar PTT\'sini acente yapmaya çalışıyorlar. Biz buranın devlet eliyle işletilip, o şekilde hizmet vermesini istiyoruz. Burada ikinci bir memur olursa burası haftanın beş günü hizmet verecektir. Esnafından vatandaşına kadar çok mağdur oluyoruz. Bir ara Erzurum Milletvekili, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ\'a durumu bildirdik. 1 ay her gün açık kaldı ama sonra yine kapanmaya başladı.\"

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