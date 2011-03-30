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Yaşam

'Bak ben yapmadım'

Hırsızlık yaptığını farkeden kasiyere göğüslerini gösterdi, onu yakalayan fırıncının ağzına da iç çamaşırını sokup kaçtı...

30 Mart 2011 03:00

T24 - Hırsızlık yaptığını farkeden kasiyere göğüslerini gösterdi, onu yakalayan fırıncının ağzına da iç çamaşırını sokup kaçtı.

Cep telefonu bayisinden 100 TL çalıp yanındaki arkadaşına veren kadın, kasiyer fark edince göğsünü açtı. "Bak çalmadım" diyen kadın şaşkınlıktan yararlanıp dışarı çıktı. Yakalandığı fırıncının ağzına da iç çamaşırını sokan kadın kaçmayı başardı. Habertürk'te yer alan haber şöyle: 

Böylesi ne duyuldu, ne görüldü

Eray Erollu'nun haberine göre, cep telefonu bayisine gelen iki kadın, 100 kontör almak istediklerini söyledi. Kasiyer "20 TL" deyince kadınlardan biri "18 lira olmazmı?" diyerek pazarlığa girişti. Olumsuz yanıt veren kasiyere kadınlardan biri 100 TL uzattı. Ancak bu sırada kadın, kasiyerin kasadan aldığı 100'lük banknotları elinden kaptı. Ardından da yanındaki kadına verdi.


GÖREVLİ FARK EDİNCE... 

Bu sırada bir görevli, kadının elindeki paraları alarak kasiyere geri verdi. Paranın 100 TL eksik olduğunun ortaya çıkması üzerine de kadın, göğüslerini açarak "Arayın üzerimi. Bende yok" diye bağırdı. Ardından da iç çamaşırını çıkardı. Kaçmaya başlayan kadını, telefoncunun komşusu fırıncı yakaladı. Ancak fırıncıya da göğsünü açan kadın "Ben çalmadım" diye bağırmaya başladı. "Bende para yok" dedikten sonra da elindeki iç çamaşırını fırıncının ağzına soktu. Kurtulmayı başaran kadın hızla kaçtı. 



 

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