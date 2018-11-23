Bain&Co: Ticaret savaşları Güneybatı Asya'da yeni fırsatlar yaratabilir

Mahmut Can Emir / İstanbul, 23 Kasım (DHA) – Danışmanlık firması Bain&Co kıdemli ortaklarından Satish Shankar, ABd ve Çin arasındaki ticaret savaşlarının pek çok firmayı tedarik zincirini yeniden planlamaya ittebileceğini ve bu durumun güneydoğu Asya üreticileri için yeni fırsatlar doğurabileceğini söyledi.

Firmaların tedarik zincirlerini küçük ve orta büyüklükteki işletmelere taşımalarının bir trilyon dolarlık işlem hacmine ulaşabilecek bir fırsat olduğunu söyleyen Shankar, “Önce Çin’e daha sonra ise ABD’ye ithalat yapan tekstil ve elektronik sektörleri başta etkilenecekler, ancak uzun vadede Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ülkeleri, Çin’den uzaklaşmak isteyen firmalar için iyi bir alternatif olacak” dedi.

Shankar iki sebeten dolayı firmaların tedarik zincirlerini değiştirmek isteyeceklerini belirterek devam etti, “İlk olarak, bu değişime başlayan firmaların Vietnam ve Tayland gibi ülkelerle ilgili tecrübeleriinn olumlu olması. İkinci sebep ise, farklı kaynaklar ve tedarik zincirleri kullanarak olası aksiliklerin önüne geçerek teradik konusunda risk almamak”.

ASEAN üye ülkeleri; Endonezya, Malezya, Tayland, Filipinler, Singapur, Bruney, Vietnam, Laos, Myanmar ve Kamboçya.