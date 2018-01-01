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Dünya

Bahreyn'den İran uyarısı

Bahreyn, vatandaşlarına İran'a seyahat etmemeleri çağrısında bulundu

01 Ocak 2018 23:54

İran'da perşembe günü başlayan, ülke geneline yayılarak devam eden ve protesto gösterilerinde 12 kişi hayatını kaybederken; Bahreyn, vatandaşlarına İran'a seyahat etmemeleri çağırısında bulunup vatandaşlarına en kısa zaman ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulunduğu bildirildi.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan ve ülkenin resmi haber ajansı BENA'da yayımlanan açıklamada, "Bahreyn, istikrarsız güvenlik koşulları ve ülkedeki bazı kentlerde yaşanan şiddet olaylarını dikkate alarak bütün vatandaşlarını hiçbir şekilde İran'a seyahat etmemeye çağırıyor" denildi.

Açıklamada, İran'da bulunan Bahreyn vatandaşlarının son derece dikkatli olmaları ve en kısa sürede ülkeden ayrılmaları istendi.

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