Rusya: İran’a dış müdahale kabul edilemez

İran’da perşembe günü başlayan ve ülke geneline yayılarak devam edilen protestolarla ilgili Rusya’dan yapılan son açıklamada, protestoların şiddet ve kan dökme yoluyla tırmanmaması umudu dile getirilerek dış müdahalenin kabul edilemeyeceği vurgulandı.

Sputnik Türkiye’de yer alan habere göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İran'da 5. gününe giren protestoların ülkenin iç meselesi olduğu belirtildi.

Olayların şiddet ve kan dökme yoluyla tırmanmamasını umduklarını kaydeden bakanlık, "Ülkedeki durumu istikrarsızlaştırılabilecek dış müdahaleler (İran'ın içişlerine) kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

İran’da, perşembe günü Meşhed kentinde başlayan protestolar birçok kente yayılmıştı. Yüzlerce kişinin gözaltına alındığı eylemler sırasında 12 kişinin öldüğü açıklanmıştı.